Mercato: le nouveau boss de Chelsea aurait promis jusqu'à six recrues à Tuchel

Selon le Telegraph, Thomas Tuchel s'est entretenu ce jeudi avec ses dirigeants, qui lui auraient promis jusqu'à six renforts lors de ce premier mercato estival de l'ère Todd Boehly. Des recrues sont surtout attendues en défense.

Une nouvelle ère s'annonce à Chelsea, avec le rachat du club par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Mais Thomas Tuchel va bien rester au poste d'entraîneur cette saison, avec l'objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions selon le Telegraph. Les nouveaux propriétaires voudraient combler l'écart sur la scène nationale avec Manchester City et Liverpool.

Des réunions ont été organisées ces derniers jours entre le staff technique et les dirigeants pour aborder le premier mercato estival de la période Boehly, qui a repris le club à Roman Abramovich. Si le prêt de Romelu Lukaku à l'Inter Milan a été validé, plusieurs renforts sont désormais attendus. Jusqu'a six joueurs pourraient arriver.

Chelsea rechercherait notamment plusieurs joueurs pour sa défense. Matthijs de Ligt, qui voudrait quitter la Juventus Turin, est notamment ciblé, comme Jules Koundé. Jonathan Clauss, le piston du RC Lens, est également cité comme une recrue potentielle.

Un important budget pour le mercato

Le budget mercato pour Chelsea serait situé autour des 230 millions d'euros et augmenterait par ailleurs en fonction de ventes potentielles. Des doutes subsistent sur l'avenir du capitaine Cesar Azpilicueta, que Tuchel souhaite garder. Marcos Alonso, Tim Werner, Hakim Ziyech, Christian Pulisic et Kepa sont aussi annoncés sur le départ.

Si la priorité est à la défense, Chelsea ne se refusera pas non plus un nouvel attaquant. Raheem Sterling, Ousmane Dembélé, Richarlison et Gabriel Jesus sont des pistes pour les Blues. L'objectif pour Chelsea sera de flairer les bonnes opportunités. Dembélé sera par exemple libre de tout contrat fin juin et connaît bien Tuchel, pour avoir évolué sous ses ordres au Borussia Dortmund.

Avec la règle des changements qui sera mise en place en Premier League la saison prochaine, Thomas Tuchel souhaite en tout cas disposer d'un effectif avec une belle profondeur. Pour satisfaire les envies de son technicien, Chelsea devra rapidement régler son organigramme sportif. Nommé président, Todd Boehly est aussi pour l'heure directeur sportif intérimaire de son club.