Mercato: De Ligt aurait demandé à quitter la Juventus

Selon le Corriere dello Sport, Matthijs de Ligt souhaiterait quitter la Juventus. Une réunion entre sa représentante et ses dirigeants, pour parler d'une prolongaiton de contrat, s'est très mal passée ce jeudi. Le défenseur néerlandais est courtisé en Premier League.

Matthijs de Ligt veut gagner des titres. Et son ambition ne semble plus compatible avec celle de la Juventus puisque le défenseur néerlandais de 22 ans souhaiterait désormais partir, selon une information du Corriere dello Sport. Une réunion ce jeudi à Milan entre les dirigeants du club de la Vieille Dame et Rafaela Pimenta, la représentante du joueur qui a repris les affaires de Mino Raiola, a mal tourné.

Manchester United et Chelsea veulent le recruter

Sur la table, il était question d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026 alors que le bail de Matthijs de Ligt s'étend actuellement jusqu'en juin 2024. S'il pouvait être considéré comme un élément majeur de la reconstruction à venir de la Juventus, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pourrait finalement découvrir un nouveau championnat. Manchester United et Chelsea ont déjà montré leur intérêt. En s'engageant avec les Red Devils, Matthijs de Ligt retrouverait Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax.

La volonté de Matthijs de Ligt de quitter l'Italie devrait forcément ouvrir d'autres perspectives. Voilà plusieurs semaines que les négociations étaient arrêtées entre la Juventus et le clan du Néerlandais. Un désaccord existerait aussi sur la clause libératoire, que le club italien voulait fixer à 115 millions dans le nouveau contrat. Une somme jugée trop élevée. Celle-ci s'élève actuellement à 120 millions d'euros. Courtisé par toute l'Europe à l'été 2019, Matthijs de Ligt était arrivé à la Juventus contre 85 millions d'euros.

Malgré la signature à venir de Paul Pogba, dont les intérêts sont gérés aussi par Pimenta, Matthijs de Ligt ne semble pas croire au projet proposé par la Juventus, qui reste sur deux saisons décevantes. Il n'aurait pas été convaincu non plus par la proposition financière du club de la famille Agnelli, qui souhaite assainir ses finances. Matthijs de Ligt est actuellement le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire de 8 millions d'euros par an.