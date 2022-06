Mercato: Chelsea et Tuchel se positionnent sur Adrien Rabiot

Selon la presse italienne, Thomas Tuchel aimerait attirer Adrien Rabiot, qu’il a entraîné au PSG, à Chelsea. Le milieu de terrain français pourrait quitter la Juventus à un an de la fin de son contrat.

Des retrouvailles en vue pour Thomas Tuchel et Adrien Rabiot (27 ans)? Selon Tuttosport, l’entraîneur allemand aimerait faire venir à Chelsea le milieu de terrain français, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec la Juventus Turin.

Les deux hommes se sont côtoyés pendant une saison au PSG (2018-2019) même si leur collaboration avait été tronquée par la mise à l’écart du groupe décidée par la direction contre le joueur. Une sanction en raison de son refus de prolonger son contrat qui prenait fin en 2019.

Tuchel l’avait défendu face à la sanction du PSG

Rabiot n’avait alors plus joué un seul match entre décembre 2018 et l’été suivant. A son arrivée au club, Thomas Tuchel avait qualifié Rabiot d’indispensable à son dispositif et avait regretté à plusieurs reprises de devoir se passer de son joueur pour des raisons indépendantes de sa volonté. Rabiot avait finalement rejoint la Juventus à l’été 2019. Trois ans plus tard, l’entraîneur allemand aimerait reprendre l’histoire avec l’international français (29 sélections, deux buts).

Rien n’est encore fait en raison de la concurrence (Manchester United est aussi sur le dossier) et du prix demandé par la Juve. Les dirigeants italiens auraient fixé le prix d’un potentiel transfert à 20 millions d’euros. Le joueur, lui, souhaiterait poursuivre dans un club évoluant en Ligue des champions, ce qui écarte par exemple Newcastle de la course (même si les Magpies ne seraient pas parmi les clubs intéressés). Lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France en juin, le joueur brièvement passé par le centre de formation de Manchester City dans sa jeunesse avait évoqué son avenir.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Personnellement je n'en ai pas discuté avec le club, avait-il confié. J’essaie actuellement de ne pas gérer ces choses-là pour me concentrer sur l'équipe de France. Je laisse faire mon agent (sa mère Véronique, ndlr). Pour l'instant je suis sous contrat avec la Juve et il n'y a rien qui signale que je vais partir." L’Atlético de Madrid ferait également partie des clubs intéressés par son profil.