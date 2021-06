Mercato: le nouvel appel du pied de Benzema à Mbappé pour le Real

Dans entretien à Marca ce dimanche, l’avant-centre de l’équipe de France, Karim Benzema, a à nouveau déclaré que son partenaire chez les Bleus Kylian Mbappé est "le bienvenu au Real Madrid." Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, le champion du monde n’a toujours pas pris sa décision sur son avenir.

Si Mbappé n’a pas compris le message… Le début du rassemblement de l’équipe de France en vue de l’Euro qui débute vendredi est marqué par le grand retour de Karim Benzema en bleu. Ce come-back inattendu après cinq ans d’absence s’accompagne des prises de paroles de l’ancien Lyonnais. Si le buteur ne cache pas son bonheur de porter à nouveau le maillot tricolore, il n’échappe pas aux questions sur son partenaire d’attaque Kylian Mbappé dont l’avenir au PSG suscite beaucoup d'interrogations.

Surtout que le nom du champion du monde est depuis toujours associé à celui du Real Madrid. A ce jour, si Neymar a prolongé, le natif de Bondy, sous contrat jusqu’en 2022, n’a pas encore pris sa décision. Ou ne l’a pas encore annoncée.

"Quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ?"

Pour KB9 (ou KB19 avec les Bleus), le transfert du Français dans le mythique club madrilène serait une excellente nouvelle. "On verra ce qu'il se passe mais il est le bienvenu à Madrid, avait-il affirmé en début de semaine sur les ondes de RTL. Il a toutes les qualités pour être, peut-être un jour, un joueur de Madrid."

Six jours plus tard, après que les deux joueurs aient joué pour la première fois ensemble mercredi lors du match de préparation face au Pays de Galles (3-0), il a remis ça, cette fois pour le public espagnol, dans un entretien accordé à Marca dimanche : "Kylian est un jeune joueur avec d’immenses qualités, c’est un bon gars, a confié le Merengue. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? A l’heure actuelle, il a un contrat avec le PSG, on verra ce qu’il décidera. Aujourd’hui, notre priorité est de gagner l’Euro." Pour les Bleus, le championnat d'Europe débutera le 15 juin avec un choc face à l'Allemagne à Munich.