Equipe de France: la photo officielle des Bleus dévoilée avant l'Euro

La Fédération française de football a publié ce samedi la photo officielle des joueurs et du staff de l'équipe de France, avant le début de l'Euro.

À dix jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, face à l'Allemagne à Munich, la photo officielle a été dévoilée samedi. Les 26 joueurs, Didier Deschamps et ses trois membres de staff ont posé en tenue de match devant l'objectif de Jean-François Robert. Ils se sont installés en plein air, à l'arrière du château de Clairefontaine.

Cette photo ne pouvait être réalisée qu'après le premier match de préparation, remporté 3-0 mercredi soir contre le Pays de Galles. Avant cela, N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma, qui ont remporté la Ligue des champions avec Chelsea, n'étaient pas disponibles.

Deschamps avec Griezmann et Mbappé

Au premier rang, Didier Deschamps s'est assis aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Hugo Lloris, le capitaine, est debout au centre, avec Steve Mandanda et Mike Maignan. Karim Benzema, de retour après plus de cinq ans d'absence, se trouve au milieu de la photo, à gauche de l'entraîneur adjoint Guy Stéphan. Jules Koundé, le petit nouveau de la bande, est au troisième rang avec Wissam Ben Yedder.

La photo officielle de l'équipe de France pour l'Euro 2020 © Jean-François Robert pour la FFF

Le placement des joueurs



Rangée du haut, de gauche à droite: Cyril Moine (préparateur physique), Léo Dubois, Wissam Ben Yedder, Jules Koundé, Mike Maignan, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Thomas Lemar, Kurt Zouma, Lucas Digne, Franck Raviot (entraîneur des gardiens).



Rangée du milieu, de gauche à droite: Marcus Thuram, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Karim Benzema, Guy Stéphan (entraîneur adjoint), Paul Pogba, Olivier Giroud, Moussa Sissoko, Clément Lenglet.



Rangée du bas, de gauche à droite: Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Lucas Hernandez, Kingsley Coman.