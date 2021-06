Mercato: le patron de l'Inter Miami "optimiste" sur une future arrivée de Messi

Copropriétaire de l'Inter Miami avec notamment David Beckham, Jorge Mas estime son club tout à fait capable d'attirer Lionel Messi dans les prochaines années. Des échanges ont déjà eu lieu en ce sens.

Ce ne sera sans doute pas pour cet été, mais il y croit. Dur comme fer. Dans un entretien au Miami Herald, Jorge Mas, l'un des copropriétaires de l'Inter Miami avec David Beckham, évoque une potentielle arrivée de Lionel Messi (33 ans) en MLS.

Depuis plusieurs mois, la star du Barça est régulièrement annoncée en contact avec la franchise floridienne. Selon Mas, les rumeurs sont fondées, et des discussions sérieuses ont eu lieu avec le sextuple Ballon d'or.

"Nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici"

"David et moi avons travaillé très dur, nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici et Lionel Messi en est un, c'est même probablement le meilleur de tous les temps, explique le dirigeant. Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération, et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale."

Ces derniers jours, des rumeurs en provenance d'Espagne évoquaient d'ailleurs un énorme package: Messi pourrait signer un nouveau contrat de dix ans au Barça, qui incluerait deux saisons comme joueur au sein du club catalan (jusqu'en 2023 donc), puis deux saisons à Miami - peut-être sous la forme d'un prêt - et donc six ans supplémentaires au Barça dans un rôle qui resterait à définir.