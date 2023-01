Mercato: le plan de l’Atlético pour se débarrasser de Rodrigo De Paul

Pas satisfait du rendement de son milieu de terrain champion du monde Rodrigo De Paul, l’Atlético de Madrid espère le transférer au prochain mercato estival. Les Colchoneros ont déjà leur plan.

Ce n’est parce que Rodrigo De Paul a désormais le statut de champion du monde que l’Argentin est intouchable en club. Au contraire. Selon Marca, l’Atlético de Madrid envisage sérieusement de se séparer de son milieu de terrain de 28 ans l’été prochain. Si le "garde du corps" de Lionel Messi a été performant au Qatar, on ne peut pas en dire autant sous les ordres de Diego Simeone. En plus de ses performances sans relief (18 apparitions – 2 buts), l’ancien milieu de terrain de l’Udinese n’a pas un comportement irréprochable hors des terrains.

En début de saison, après la première trêve internationale, De Paul avait demandé l’autorisation de rester quelques jours en Argentine "pour des raisons personnelles." Demande acceptée. Pas de chance, il a été photographié avec sa petite amie lors d'une fête à… Miami. Le joueur a été sanctionné et l’épisode a laissé des traces à Madrid. Mais ce n’est pas tout. De Paul - sifflé à son retour au Wanda Metropolitano -est aussi revenu en petite forme et blessé dans la capitale espagnole après les festivités en Argentine après le titre mondial de l'Albiceleste. Il n’a pas participé à la victoire face à Oviedo (0-2) mercredi contrairement à ses compatriotes Molina et Correa, eux aussi sacrés au Qatar.

Il a toujours une belle cote en Italie

Son manque de professionnalisme agace en interne mais aussi chez les supporters. La direction souhaiterait donc pousser son joueur, sous contrat jusqu’en 2026, vers la sortie l’été prochain. Avant cela, elle veut d'abord le relancer. Le club estime que De Paul peut encore apporter à l'équipe. Il compte d'autant plus sur lui que l’effectif n’est pas si pléthorique pour cette deuxième partie de saison (19 joueurs de champ).

L’objectif est donc d’impliquer Rodrigo De Paul durant les prochains mois afin que le milieu de terrain garde une belle cote, ce qui est toujours le cas en Italie où il a brillé avec le maillot de l’Udinese. La Juventus et l’AC Milan gardent un œil sur lui mais il est peu probable que des offres satisfaisantes sur le plan financier soient formulées cet hiver. Qu’une solution soit trouvée en janvier (un prêt avec option d’achat ?) ou l’été prochain, l’Atlético espère récupérer au moins 36 millions d’euros, la somme déboursée en 2021 pour le recruter à l’Udinese.