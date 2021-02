Mercato: le plan du Real pour attirer Mbappé selon la presse espagnole

Le Real Madrid espère pouvoir attirer Kylian Mbappé l'été prochain. Mais comme l'indique la presse madrilène ce jeudi, l'opération s'annonce très complexe même si le Français n'a pas encore prolongé pour l'heure avec le PSG.

Un triplé qui relance toutes les spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Le héros du Camp Nou ce mardi lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-1) en huitième de finale aller de Ligue des champions attise surtout les convoitises en Espagne du côté du Real Madrid.

Kylian Mbappé a un contrat qui le lie au PSG jusqu’en juin 2022. Interrogé par RMC Sport sur son avenir à l’issue de sa performance mardi, l’attaquant de 22 ans n’avait pas hésité à répondre. "La question revient souvent. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule, a ainsi confié Mbappé avant de revenir sur les rumeurs. Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."

Le Real devra s'endetter et vendre

Pourtant, ce jeudi la presse espagnole revient à la charge et As explique la tactique du Real Madrid pour tenter de s’offrir Kylian Mbappé l’été prochain. Selon le quotidien madrilène, trois conditions sont nécessaires pour une telle opération: que le club puisse s’endetter pour réaliser ce transfert qui pourrait coûter autour des 200 millions d’euros, pouvoir offrir un salaire au joueur entrant dans la grille du club, et enfin vendre autant que possible pour équilibrer le plus possible les comptes.

Rien de très facile en somme, d’autant plus dans une situation économique difficile pour le Real Madrid avec cette période de crise sanitaire. Le huis clos a provoqué d’énormes pertes pour le club madrilène, avec un budget revu à la baisse pour la saison en cours. Après 822 millions pour la saison 2019-2020, le club table sur un budget de 617 millions pour l’exercice en cours.

Le Real Madrid a réussi malgré tout à clôturer le dernier exercice comptable avec un léger bénéfice mais la "Maison blanche" a dû s’endetter pour compenser les fonds propres injectés. Quatre crédits ont été demandés par le club à hauteur de 205 millions, augmentant la dette à 409 millions d’euros au total.

Un salaire moindre qu'au PSG?

Les crédits du club ne sont pas prévus initialement pour financer une vaste opération de transfert mais le Real Madrid pourrait y avoir recours pour Kylian Mbappé. Mais le problème se situerait surtout dans le salaire du joueur, dans la mesure où le club de Florentino Perez craint de ne pas pouvoir rivaliser avec le PSG. Mbappé percevrait actuellement 21 millions d'euros annuels dans la capitale parisienne, soit au mieux ce que semble pouvoir offrir la formation madrilène.

Le Real Madrid compterait donner un plus grand pourcentage des droits d'image à Mbappé pour compenser la potentielle différence avec la proposition parisienne, qui s'annonce supérieure. Les potentiels départs de Gareth Bale et Sergio Ramos libéreraient aussi de la place dans l'actuelle importante masse salariale du club.

Mais une potentielle signature de Kylian Mbappé au Real Madrid demanderait donc plusieurs efforts importants pour l'équipe merengue. Vendre entre 100 à 120 millions d'euros, s'endetter, réduire la masse salariale... Autant de variables qui semblent nécessaires selon la presse espagnole pour que le champion du monde 2018 puisse rejoindre le Santiago Bernabeu l'été prochain.