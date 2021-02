Mercato: Haaland réagit à l'intérêt du Real Madrid

Homme du match lors de la victoire du Borussia Dortmund mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions au FC Séville (3-2), Erling Haaland en a profité pour réagir à sa manière à l'intérêt qu'il suscite. Notamment aux rumeurs qui l'envoient déjà du coté du Real Madrid.

Erling Haaland parle peu mais empile les buts. L'attaquant norvégien en a encore fait la démonstration ce mercredi soir avec le Borussia Dortmund, où il a été l'auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire au FC Séville (3-2), pour un huitième de finale aller de Ligue des champions.

Annoncé comme le nouveau joyau du football mondial, et déjà mis en concurrence avec un certain Kylian Mbappé, Erling Haaland est régulièrement accolé à des rumeurs qui l'envoient l'été prochain du côté du Real Madrid. Comme Mbappé, qui a inscrit lui mardi un triplé face au FC Barcelone. "C’est bien de marquer des buts, a confié Haaland après la partie à Séville. J’aime la Ligue des champions et quand j’ai vu Mbappé marquer un hat-trick hier, cela m’a motivé. Alors merci à lui. C’était une belle soirée."

Haaland ne ferme pas la porte au Real

Interrogé aussi sur cet intérêt du Real Madrid, Erling Haaland s'est montré cette fois un peu moins loquace. "C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut", a réagi le principal intéressé, qui continue en attendant d'affoler les compteurs. En seulement 13 matchs de Ligue des champions, le joueur de 20 ans affiche désormais 18 buts. Un record de précocité.

Le dossier Erling Haaland s'annonce en tout cas comme un feuilleton qui va rythmer ces prochaines semaines de mercato, à l'instar de Kylian Mbappé. Pour rappel, selon plusieurs médias allemands, le contrat du Norvégien au BVB comporterait une clause libératoire, activable dès 2022 pour un montant estimé à 70 millions d'euros. Le club allemand aurait donc tout intérêt à lâcher sa pépite dès l'été prochain pour le vendre au prix fort.