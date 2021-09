Mercato: le président de l’Atlético aurait aimé voir Mbappé au Real

Le président de l'Atlético de Madrid, s'il se félicite d'avoir ramené Antoine Griezmann chez les Colchoneros, aurait aussi aimé voir Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid.

Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a récupéré cet été Antoine Griezmann, de retour chez les Colchoneros. Mais il aurait aussi bien aimé que Kylian Mbappé signe dans le club rival du Real Madrid. "Pour la concurrence en Espagne, ça aurait été fantastique et merveilleux", a confié le président rojiblanco.

Pour autant, c’est bien le retour de Grizou qui enthousiasme Cerezo. "Je crois qu’il va être reçu phénoménalement bien. Il y a toujours quelques mécontents mais Antoine s’y attend. Ils vont le recevoir à bras ouverts", a-t-il assuré avec confiance.

"Nous devons ramener des joueurs comme lui"

Surtout, Cerezo a glissé un message aux supporters qui ne souhaitaient pas voir Griezmann revenir à l’Atlético. "Que ceux qui ne sont pas d’accord sachent qu’il s’agit d’un grand renfort pour l’Atlético et que si nous voulons gagner des titres, nous devons ramener des joueurs comme lui."

La volonté commune du joueur et du club madrilène, surtout, était de se retrouver. "Il avait très envie de revenir et de retrouver son équipe", a expliqué le président des Colchoneros. Reste que le défi qui attend les joueurs de Diego Simeone, cette saison en Liga, est grand : l’Atlético, champion d’Espagne à 11 reprises, n’a plus réalisé le doublé depuis les années 1950.