Griezmann à l'Atlético: "La meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années"

Présenté ce mercredi à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a accordé une interview aux médias du club. En exprimant son bonheur d'être de retour dans la capitale espagnole, le champion du monde français a clairement laissé entendre qu'il n'était pas satisfait à Barcelone.

Antoine Griezmann est un homme heureux. Moins de vingt-quatre heures après son doublé lors de France-Finlande (2-0), le champion du monde a officiellement effectué son grand retour à l'Atlético de Madrid. Les cheveux courts comme à sa meilleure période, l'attaquant de 30 ans a partagé sa joie dans une interview dévoilée mercredi soir par le club espagnol: "Je suis très heureux, je ne peux pas m'arrêter de sourire. Je n'en ai pas dormi pendant dix jours, dans l'attente de ce moment".

"Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée au cours des dernières années", a aussi dit Antoine Griezmann. Une petite phrase qui peut être interprétée de diverses façons, compte tenu de ses deux saisons très difficiles au FC Barcelone.

>> Les infos mercato en direct

"Le meilleur endroit pour moi"

"Je donnerai tout à chaque match pour remercier l'Atlético de l'effort considérable qui a été fait pour que je puisse revenir. C'était facile pour moi. Quand j'ai su que l'Atlético me voulait à nouveau, je ne pensais qu'à y retourner. C'est le meilleur endroit pour moi, où je peux être heureux sur et en dehors du terrain", a-t-il ajouté, laissant donc entendre que ce n'était pas le cas au Barça.

Sur le même sujet Atletico de Madrid: Griezmann, la renaissance loin de Barcelone?

Prêté un an (avec une autre saison possible supplémentaire et une option d'achat) par le FC Barcelone lors de la dernière journée du mercato estival, Antoine Griezmann veut rendre "fiers" les supporters madrilènes: "Nous avions une belle relation. Je veux la ressentir à nouveau, et je dois m'en occuper. Il ne s'agit pas de mots, mais d'actions".