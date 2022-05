Mercato: le prix que ne dépassera pas le Barça pour recruter Lewandowski

Les dirigeants du FC Barcelone espèrent rencontrer les dirigeants du Bayern Munich dans les prochains jours pour négocier le transfert de Robert Lewandowski, qui a confirmé son souhait de partir. Le club catalan aurait fixé un montant qu’il ne dépassera pas.

Battu sans vraiment combattre sur le dossier Haaland, le FC Barcelone a fait de Robert Lewandowski sa priorité du mercato cet été. L’attaquant polonais n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, à qui il aurait signifié son refus de prolonger. Le joueur aimerait aussi rejoindre le Barça qui cherche un attaquant létal, capable d’afficher des lignes de statistiques proches de celles de Lionel Messi avant son départ en 2021.

Mais les finances exsangues du club catalan n’autorisent pas à faire des folies. Selon Mundo Deportivo, l’objectif des dirigeants espagnols seraient de recruter la star polonaise contre 30 millions d’euros en raison de son âge (il aura 34 ans le 21 août) et du fait qu’il ne lui plus qu’un an de contrat en Bavière. Ils espèrent engager des discussions dans les prochains jours avec leurs homologues allemandes même si Oliver Kahn, président du Bayern, se montre publiquement inflexible sur l’avenir de son attaquant qu’il souhaite conserver.

Dans ce jeu de dupes, le Barça se serait fixé une petite marge de manœuvre et pourrait potentiellement allonger cinq millions d’euros supplémentaires si le Bayern négocie à la hausse. Mais ce seuil de 35 millions d’euros serait la limite absolue. Le Barça aurait tout de même une dernière carte à abattre en tentant d’incorporer Memphis Depay dans le deal. Sur ce dossier, le club catalan avance un petit avantage: le souhait du joueur de rejoindre la Catalogne pour s’offrir un dernier challenge sous les ordres de Xavi.

Il serait prêt à baisser sensiblement son salaire pour cela. Sur les 22 millions d’euros annuels qu’il perçoit actuellement à Munich, il pourrait en grever six du côté du Barça.