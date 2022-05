Mercato: le Bayern confirme que Lewandowski veut "quitter" le club

En marge du dernier match de la saison de Bundesliga sur la pelouse de Wolfsburg ce samedi, le Bayern Munich a confirmé les envies de départ de sa star, Robert Lewandowski.

Vers un bras de fer entre le Bayern et Lewandowski ? Si nous n’en sommes pas encore là, c’est désormais officiel: le puissant club allemand et son buteur ne sont plus sur la même longueur d’onde. A 33 ans, l’avant-centre polonais a des envies d’ailleurs malgré un contrat qui expire dans un an, en juin 2023.

La rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines a été confirmée samedi par le directeur sportif bavarois avant le match de la 38e et dernière journée de Bundesliga sur la pelouse de Wolfsburg. "J’ai discuté avec "Lewa", a déclaré Hasan Salihamidzic au micro de Sky. Lors de notre conversation, il m’a dit qu’il ne voulait pas accepter notre proposition de prolongation de contrat et qu’il aimerait quitter le club."

En refusant de prolonger, Lewandowski met le Bayern dans une situation inconfortable. Car à défaut d’un accord pour une prolongation, l’ancien joueur du Borussia Dortmund quittera le Bayern libre, et donc gratuit, dans un an.

Alors que Lewandowski rêverait de rejoindre le Barça cet été, et que les Catalans travailleraient pour le recruter, la direction du Bayern reste ferme… pour l’instant. "Notre position n’a pas changé, rappelle Salihamidzic. "Lewa" a un contrat jusqu’au 30 juin 2023. C’est un fait." Le Bosnien a indiqué qu’aucune négociation n’avait débuté avec un autre club. Arrivé au Bayern en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski a été sacré quatre fois meilleur buteur avec l’équipe bavaroise.