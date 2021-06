Mercato: le PSG aurait un œil sur Meslier pour l'après-Navas

L'agent du gardien de but français de Leeds, Illan Meslier (21 ans), a confirmé un intérêt du PSG pour l'international Espoirs. Pas pour cet été mais plus pour le long terme, quand Keylor Navas sera sur le départ.

Le Paris Saint-Germain ne travaille pas seulement pour ce mercato estival. Si Nasser Al-Khelaïfi a indiqué lundi que le club parisien sera ambitieux pour son recrutement cet été, les recruteurs planchent aussi sur le long terme. Et notamment sur l’après-Navas. Arrivé au PSG en 2019 en provenance du Real Madrid, le portier costaricien est l’un des Parisiens les plus réguliers et les plus performants depuis deux ans. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 34 ans devra pourtant un jour céder sa place. Pour lui succéder, le PSG penserait notamment à Illan Meslier. A seulement 21 ans, l’ex-Lorientais, international Espoirs, fait les beaux jours de Leeds. Il vient de terminer une première saison pleine en Premier League sous les ordres de Bielsa (35 matchs).

"L’objectif d’Illan, c’est de jouer" selon son agent

Interrogé par Le Télégramme sur l’intérêt du PSG, l’intéressé a botté en touche : "Je ne peux rien dire là-dessus", a déclaré Meslier. Mais son agent, Yvon Pouliquen, présent lors de cet entretien au quotidien breton, a apporté quelques précisions : "Le PSG regarde mais l’objectif d’Illan, c’est de jouer. Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu’il confirme. Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l’intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds. Il a quitté Lorient pour ne pas s’asseoir sur un banc. À Leeds, Illan était à son arrivée sur le banc mais il a joué beaucoup de matchs en U23 avant de devenir titulaire en championship puis en Premier League. Dès le départ, il était programmé pour devenir le titulaire d’ici deux ans, c’est juste arrivé plus vite."