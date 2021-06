PSG: Al-Khelaïfi promet un mercato "plus actif" et évoque Messi

Dans un entretien à L’Equipe, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi annonce que son club va être plus ambitieux que les saisons précédentes sur le mercato. Le dirigeant qatari s’exprime aussi sur Lionel Messi qui n’a toujours pas prolongé au FC Barcelone.

La saison du PSG terminée, place désormais au marché des transferts. Après avoir bouclé la prolongation de Neymar, la direction parisienne veut également mettre fin au feuilleton Mbappé, en fin de contrat en 2022. Nasser Al-Khelaïfi exclut d’ailleurs un départ de son champion du monde. Pour ce qui est du recrutement, le président parisien se veut aussi très ambitieux.

"On a des ambitions pour cet été"

"Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire, explique-t-il lundi à L’Equipe. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire." Le patron du PSG promet de se donner les moyens de ses ambitions et confirme sa volonté de faire de gros recrutements. "On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été."

"Messi ? Tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous"

Alors que la piste Wijnaldum se confirme, tous les regards se portent bien sûr vers Lionel Messi. En fin de contrat, la star argentine n’a toujours pas prolongé avec le Barça. "Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours", coupe d'abord Al-Khelaïfi avant d’être un peu plus bavard lorsqu’il est relancé sur le statut du sextuple Ballon d’Or, libre: "En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique."