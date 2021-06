Le mercato en direct: le PSG veut conserver Moise Kean

Interrogé sur les nombreuses rumeurs l’envoyant vers divers bancs de Ligue 1. Champion en L2 avec Troyes, l’ancien milieu de terrain a confirmé son engagement auprès de l’ESTAC.

"Non, non, non. Moi j’ai deux ans de contrat, a lancé l’ancien joueur de l’OM ou Saint-Etienne au micro de RMC Sport. Je ne vais pas tout commenter parce que tout commenter, commenter tout ce qu’il se dit c’est compliqué. J’ai deux ans de contrat, après on verra ce qu’il se passera. Je crois que des choses ont été dites. Dans le football on peut dire des choses un jour et c’est l’inverse le lendemain. Aujourd’hui j’ai deux ans et je me contente de travailler sur l’équipe avec laquelle je travaille. Après on verra ce qu’il se passera. [Vous préparez la saison prochaine?] Tout à fait oui."