Mercato: le PSG dévoile le numéro de Ramos... avant de se rétracter

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le PSG a révélé le numéro de maillot que portera Sergio Ramos dans la capitale, avant de le retirer.

Le communiqué a été mis en ligne ce mercredi vers 20h… puis a été supprimé quelques minutes plus tard. Sur son site internet, avant même d’officialiser sa signature, le PSG a dévoilé le numéro que portera Sergio Ramos dans la capitale. Simple coup de communication ou petite boulette?

L'Espagnol aura droit sans surprise au numéro 4, celui qu’il avait au Real Madrid, et qui était jusqu'à présent la propriété de Thilo Kehrer à Paris.

"Le n°4 fait partie de moi"

"Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris", a réagi Ramos dans ce même communiqué.

Libre après seize années passées au Real, où il a tout gagné, dont quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018) et cinq titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012, 2017, 2020), il a donc choisi de poursuivre sa carrière à Paris à 35 ans. Il a passé sa visite médicale ce mercredi avant de signer dans la foulée un contrat de deux ans.

Son arrivée est un joli coup supplémentaire réussi par le PSG, après les recrutements du milieu néerlandais Georginio Wijnaldum et du latéral droit marocain Achraf Hakimi, en attendant l'arrivée probable du portier italien Gianluigi Donnarumma.