Mercato: le PSG négocie un prêt avec option d’achat pour Mukiele

Les discussions entre le PSG et le RB Leipzig avancent bien au sujet de Nordi Mukiele (24 ans). Selon les informations de RMC Sport, Paris négocie un prêt avec option d’achat automatique.

Le PSG avance dans sa quête de recruter un latéral droit. Comme indiqué mercredi, le club vise Nordi Mukiele (24 ans), défenseur de Leipzig où il n’a plus qu’un an de contrat. Le joueur, suivi de longue date, est particulièrement apprécié par Luis Campos et dispose d'un accord de principe avec le club de la Capitale. Les discussions entre les deux clubs sont aussi positives. Selon les informations de RMC Sport, Paris négocie un prêt avec option d’achat automatique. Le montant du transfert est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Le dossier progresse bien ces dernières heures.

De quoi ravir Christophe Galtier qui a confié son souhait d’obtenir un renfort au poste de latéral droit. Et confirmé à demi-mot qu'un renfort pourrait bientôt rejoindre le club. Mukiele présente aussi l’avantage de pouvoir jouer dans l’axe ou dans une charnière à trois. "Le club est à la recherche d’un piston pouvant être polyvalent sur le côté droit, a confirmé l’entraîneur après la victoire contre le Kawasaki Frontale (2-1). On a Dina-Ebimbe pour doubler le poste aujourd’hui. Il y a des pistes actives. On peut penser que dans quelques jours un joueur va venir nous rejoindre."

Formé à Laval après avoir être passé chez les jeunes du Paris FC, Mukiele a débuté chez les professionnels en Mayenne avant d’être transféré à Montpellier en janvier 2017 où il a vécu ses premières apparitions en Ligue 1. Il a passé un an et demi dans l’Hérault avant d’être transféré à Leipzig contre 16 millions à l’été 2018. En Allemagne, il s’est progressivement imposé en défense et s’est forgé une belle expérience, notamment en Ligue des champions (28 matchs) où il a disputé une demi-finale en 2020… perdue face au PSG (3-0).

Il avait été appelé en équipe de France quelques semaines plus tard (novembre 2020) mais avait dû renoncer en raison d’une blessure. Il est finalement devenu international (1 sélection) en septembre 2021 en entrant en jeu face à la Finlande (2-1) lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Il avait appelé pour pallier les absences de Benjamin Pavard et Jules Koundé. Il n’a plus été convoqué depuis.