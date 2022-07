PSG: Galtier veut jouer avec trois centraux mais souhaite aussi "travailler d’autres systèmes"

Après la victoire en amical face au Kawaski Frontale, ce mercredi au Japon (2-1), Christophe Galtier a confirmé sa volonté d’aligner trois défenseurs centraux cette saison. Mais le coach du PSG veut aussi tester d’autres schémas, afin de pouvoir s’adapter aux circonstances des prochains mois.

Une confirmation en mondovision. Comme face à Quevilly Rouen Métropole, vendredi dernier dans l’intimité du Camp des Loges (2-0), Christophe Galtier a aligné une défense avec trois centraux lors du match contre le Kawasaki Frontale, ce mercredi au Japon (2-1). Devant 80.000 spectateurs aux anges, le coach du PSG a titularisé Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe face aux champions locaux. Avec deux pistons (Hakimi, Nuno Mendes), deux milieux de terrain (Vitinha, Gueye) et un trio d’attaque (Messi, Neymar, Mbappé). Un schéma en 3-4-1-2 sur lequel le nouvel entraîneur parisien compte s’appuyer cette saison. Il l’a confirmé en conférence d’après-match, tout en ouvrant la porte à d’autres dispositifs au besoin.

"On vient de faire deux matchs amicaux et on travaille tous les jours dans cette animation-là, que ce soit sur un plan offensif ou défensif. Après, il y aura toujours de l’adaptation et effectivement, il y a une réflexion aussi pour travailler dans un autre système, a expliqué Galtier à Tokyo. On va avoir une saison longue, chargée. Avec une Coupe du monde au milieu. Il peut y avoir des blessures, des absents de longue durée. Cette période doit nous permettre aussi de travailler d’autres systèmes, en gardant toujours cette volonté de pouvoir être très dangereux sur un plan offensif."

"Il faut garder un juste équilibre"

Venu à Paris pour proposer un spectacle attrayant, l’ex-coach de Lille réclame également de la rigueur défensive à son équipe, qui a laissé pas mal d’espaces aux attaquants du Kawasaki. "A partir du moment où on a beaucoup de monde sur un plan offensif, il faut garder un juste équilibre, rappelle Galtier. On n’en est qu’à deux semaines de préparation. Il faut qu’on trouve plus rapidement des réglages, des compensations, pour éviter de subir toutes ces situations de transition."

Les champions de France ont désormais deux jours pour s’améliorer, avant de défier les Urawa Reds, samedi à Saitama, au nord de Tokyo (12h), puis le Gamba Osaka, lundi à Siuta, près d’Osaka (12h). Toujours dans le même système?