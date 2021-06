Mercato: le PSG officialise l'arrivée de Wijnaldum, première recrue de l'été

C'est désormais officiel, Georginio Wijnaldum est un nouveau joueur du PSG. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu néerlandais s'est engagé pour 3 saisons avec le club parisien et devient la première recrue estivale pour Mauricio Pochettino.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, l'arrivée de Georginio Wijnaldum au PSG est désormais officielle. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu néerlandais a répondu favorablement au projet exposé par le club parisien avec lequel il s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Annoncé pendant de longues semaines du côté du FC Barcelone pour des retrouvailles avec son ancien sélectionneur, Ronald Koeman, Wijnaldum a finalement fait volte-face et succomber aux sirènes parisiennes.

Avec Wijnaldum, le PSG s'offre son premier renfort estival à destination de l'équipe première - le jeune portier du LOSC, Lucas Lavallée, venant renforcer l'équipe U19. En recrutant le milieu de 30 ans, libre de tout contrat après un mandat de cinq ans chez les Reds, le PSG réalise un joli coup et espère mettre enfin un terme à sa longue quête dans l'entrejeu.

"Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut", a déclaré le milieu néerlandais sur le site officiel du PSG.

Wijnaldum, la pièce manquante du puzzle au milieu

En s'assurant les services de Georginio Wijnaldum, le PSG espère bien résoudre bon nombre de ses problèmes au milieu. À la recherche d'un taulier pour compléter son entrejeu depuis plusieurs saisons, le club de la capitale s'offre un joli coup en attirant dans ses filets un joueur d'expérience dont l'armoire à trophées est déjà bien garnie, avec notamment une Ligue des champions, le césame dont rêve le PSG.

Le Batave aux 74 sélections possède un profil capable de combler plusieurs lacunes du milieu parisien. Sans être une sentinelle, le trentenaire possède d'excellents atouts sur le plan défensif. Capable d'enchaîner les courses, Wijnaldum n'est pas du genre à rechigner sur les efforts grâce à son gros volume de jeu.

À l’image de Marco Verratti, les milieux parisiens sont également régulièrement critiqués pour leur manque d’apport offensif. Georginio Wijnaldum pourrait bien densifier l'animation offensive du PSG, présentant un bilan statististiques honorable pour un milieu de terrain.

Avec les Pays-Bas, le relayeur a inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives. En club, il s’est notamment illustré lors de son début de carrière. En D1 néerlandaise, avec le PSV ou Feyenoord, il a marqué près de 70 buts en quelque 290 matchs et a régulièrement évolué en tant que milieu offensif.

Malgré une légère baisse chez les Reds (22 buts en 237 apparitions) son bilan se veut des plus honorables et peut s’expliquer par son positionnement plus bas sur le terrain. Si Georginio Wijnaldum va laisser un grand vide du côté de Liverpool, il pourrait enfin combler un manque du côté de Paris. Le PSG frappe donc un joli coup pour ouvrir son mercato estival.