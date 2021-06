Mercato: Wijnaldum, le milieu qui manquait tant au PSG ?

Georginio Wijnaldum va très rapidement s’engager pour trois saisons avec le PSG et devenir la première recrue estivale pour Mauricio Pochettino. Doté d’une bonne technique et d’une grosse expérience, le milieu néerlandais s’apparente à un joli coup pour le club francilien.

Annoncé pendant de longues semaines du côté du Barça pour des retrouvailles avec Ronald Koeman et Frenkie De Jong, Georginio Wijnaldum se dirige tout droit vers le PSG où un contrat de trois ans l’attend. Joint directement par Mauricio Pochettino, le milieu néerlandais va donc quitter Liverpool, libre, et répondre favorable au projet porté par le technicien argentin.

Son arrivée pourrait même être officialisée avant l’entrée en lice des Pays-Bas à l’Euro, dimanche 13 juin, contre l’Ukraine. En recrutant le milieu de 30 ans, libre après cinq ans chez les Reds, le club francilien, en plus de chiper un bon coup au Barça, espère enfin mettre à un terme à sa longue quête dans l’entrejeu.

Un relayeur doué techniquement

A la recherche d’un taulier au milieu depuis plusieurs saisons, le PSG a enchaîné les erreurs de castings ou les déceptions (Cabaye, Krychowiak) et les joueurs aux prestations trop irrégulières pour convaincre définitivement (Gueye, Paredes, Danilo, Herrera). Avec Georginio Wijnaldum, Paris pourrait s’offrir un joueur régulier. Certes, sa saison 2020-2021 n’a pas été la plus aboutie mais le Néerlandais a quand même effectué 51 apparitions toutes compétitions confondues à Liverpool et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises.

Le milieu formé au Feyenoord dispose d’une grosse capacité à ressortir le ballon proprement. Habile balle au pied, sa qualité à la première relance pourrait faire des merveilles en association avec Marco Verratti. Doté d’un profil de relayeur, le Batave aux 74 sélections bénéficie d’une belle vision du jeu et d’une technique impeccable.

Pas un numéro 6 mais solide défensivement

A ceux qui rêvent d’en faire le successeur de Thiago Motta, Georginio Wijnaldum n’est pas une sentinelle à proprement parler. Mais sans être un numéro 6, le trentenaire possède d’excellent atouts sur le plan défensif. Son gros volume de jeu lui permet d’enchaîner les courses et les replacements afin d’assurer l’équilibre de son équipe.

Point non-négligeable, le Néerlandais ne rechigne pas à faire les efforts défensifs ou aller au contact dans les duels. En le recrutant, le PSG mettrait aussi la main sur un joueur dur au mal et dévoué pour le collectif.

Capable d’apporter offensivement

A l’image de Marco Verratti, les milieux parisiens sont régulièrement critiqués pour leur manque d’apport offensif. Si les Neymar, Mbappé et autres Icardi et Di Maria créent des différences, Georginio Wijnaldum n’est pas en reste. Malgré un rôle un peu plus défensif cette saison à Liverpool, le partenaire de Memphis Depay dispose de jolis stats offensives tout au long de sa carrière. Avec les Pays-Bas, le relayeur a inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives. En club, il s’est notamment illustré lors de son début de carrière.

En D1 néerlandaise, avec le PSV ou Feyenoord, il a marqué près de 70 buts en quelque 290 matchs et a régulièrement évolué en tant que milieu offensif. Pour sa première saison en Premier League avec Newcastle (2015-2016), "Gini" a planté 11 pions en 40 matchs. Malgré une légère baisse chez les Reds (22 buts en 237 apparitions) son bilan se veut des plus honorables et peut s’expliquer par son positionnement plus bas sur le terrain.

Un guerrier habitué à gagner

A l’inverse de nombreux joueurs parisiens, Georginio Wijnaldum a déjà remporté le plus beau des trophées en club, la Ligue des champions. Mieux, le Néerlandais a joué un rôle majeur lors de l’épopée des Reds en C1 en 2019. Titulaire lors de 11 des 13 matchs de cette campagne européenne, le milieu avait notamment signé un doublé capital lors de la demi-finale renversante face au Barça (4-0) à Anfield.

Acteur important lors de la conquête du titre en Premier League en 2020, le futur ex joueur de Liverpool sait comment gagner et pourrait transmettre son envie à tout le vestiaire du PSG. Il suffit d’entendre l’éloge de Jürgen Klopp à son sujet pour comprendre son importance.

"Par où puis-je commencer ? J'ai rencontré ce merveilleux joueur... D'abord, nous avons joué contre lui, évidemment. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans mon salon à la maison parce que je devais le voir, je devais lui parler. Dès le premier instant, on s'est très bien entendu, l’a salué l’entraîneur après l’annonce du départ de Wijnaldum fin mai. C'est une personne très sympathique, très intelligente, très ouverte et qui n'a jamais changé, qui s'est juste améliorée. C'est très émouvant pour moi parce que je perds un ami et il va me manquer, mais c'est comme ça."

Si Georginio Wijnaldum va laisser un grand vide du côté de Liverpool, il pourrait enfin combler un manque du côté de Paris. A lui de confirmer et d’aider le PSG à conquérir cette Ligue des champions tant désirée.