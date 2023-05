Mercato: le PSG officialise le départ de Dina Ebimbe

Prêté cette saison par le PSG à l'Eintract Francfort, Eric Junior Dina Ebimbe rejoindra officiellement le club allemand la saison prochaine. Selon nos informations, l'option d'achat obligatoire tourne autour de 6 millions d'euros.

Le PSG acte un premier départ. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé le transfert définitif d'Eric Junior Dina Ebimbe (22 ans), qui rejoint l'Eintracht Francfort après avoir été prêté au club allemand cette saison. Un prêt qui était assorti d'une option d'achat obligatoire autour de 6 millions d'euros.

Pour sa première année en Allemagne aux côtés de Randal Kolo Muani, l'international U21 a disputé 19 matchs de Bundesliga (3 buts) et six rencontres de la phase de groupes de la Ligue des champions. Entré en jeu lors du match aller face à l'OM, il avait été titulaire lors du match retour et la victoire des Allemands (2-1). Des performances qui lui ont valu une nomination pour le prix de rookie de l'année en Bundesliga.

Quelques matchs avec les pros en 2021-2022

Né à Stains (93), Eric Junior Dina Ebimbe est arrivé au PSG à 12 ans, avant de signer son premier contrat professionnel en 2019. Prêté au Havre et à Dijon, le milieu de terrain a disputé 14 matchs avec l'équipe première sous les ordres de Mauricio Pochettino lors de la saison 2021-2022, suffisant pour être sacré champion de France. Prolongé jusqu'en 2024, le "titi" avait été prêté dans la foulée à l'Eintract Francfort, qu'il va donc rejoindre de façon définitive.