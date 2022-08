PSG: Dina Ebimbe prolongé et prêté à Francfort

Le PSG annonce ce dimanche la prolongation de contrat de son jeune milieu de terrain Éric Junior Dina Ebimbe, désormais lié jusqu'en 2024. Comme prévu, il est prêté dans la foulée à l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de saison.

Un premier défi à l'étranger pour Éric Junior Dina Ebimbe. Le milieu de terrain de 21 ans formé au PSG quitte la capitale, jusqu'en juin prochain. Il rejoint la Bundesliga et l'Eintracht Francfort en prêt, apprend le club parisien au cours de l'annonce de sa prolongation de contrat. L'international espoirs (1 sélection) est désormais lié jusqu'en 2024.

Ce samedi, RMC Sport annonçait qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire (en cas de maintien du club en Bundesliga), dont le montant s'élève à 6,5 millions d'euros. Le PSG dispose également d'une option de rachat. Alors que la presse allemande évoquait un problème à la visite médicale, elle a simplement duré plus longtemps que prévu, ce qui n'a donc pas empêché la signature du club.

14 matchs et un titre de champion la saison passée

"Le natif de Stains a d’abord intégré le Centre de Préformation du Paris Saint-Germain à l’âge de 12 ans, rappelle le PSG dans son communiqué. Au sein du club Rouge & Bleu, Eric-Junior est ensuite devenu pensionnaire du Centre de Formation avant de signer son premier contrat professionnel à l’été 2019".

La saison passée, Dina Ebimbe a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG (dont 6 titularisations), ses premiers avec son club formateur, remportant le titre de champion de France. Le milieu de 21 ans avait déjà été prêté les deux saisons précédentes, au Havre puis à Dijon en Ligue 2. Il s'agit du troisième joueur prêté par le PSG cette saison, après Georginio Wijnaldum (AS Rome) et Colin Dagba (Strasbourg).

L'Eintracht Francfort note "sa polyvalence, son dynamisme et son intelligence de jeu"

"Sa polyvalence, son dynamisme et son intelligence de jeu nous renderont encore plus imprévisibles et augmenteront notre flexibilité tactique, souligne le directeur sportif de l'Eintracht Francfort Markus Krösche sur le site du club. Éric Junior a beaucoup appris aux côtés de stars mondiales au cours de la dernière année et nous espérons qu'il pourra bientôt développer son grand potentiel sur le terrain avec nous. Nous lui donnons le temps et tout le soutien dont il a besoin".