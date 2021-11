Mercato: le PSG réclame toujours 6 millions d’euros au Betis Séville pour Lo Celso

Selon AS, le PSG a rendez-vous avec le Betis Séville la semaine prochaine devant le Tribunal arbitral du sport. Le club de la capitale réclame 6 millions d’euros à son homologue andalou dans le cadre du transfert de Giovani Lo Celso à Tottenham.

Le dossier traîne depuis plus d’un an maintenant. En juin 2020, Giovani Lo Celso s’est engagé avec Tottenham, permettant au Betis Séville d’empocher 32 millions d’euros. Soit 10 millions de plus que la somme versée au PSG à l’été 2019 pour recruter le milieu de terrain argentin. Au moment de conclure ce deal, Paris s’était assuré de toucher 20% d’une éventuelle plus-value sur le futur transfert du natif de Rosario. Une équation assez simple, a priori.

Sauf qu’avant de se séparer définitivement de Lo Celso, le Betis l’avait déjà prêté une saison aux Spurs, via une opération payante de 16 millions d’euros. Une somme que le PSG souhaite voir incluse dans le calcul de la plus-value. En gros, Paris veut récupérer 20% des 48 millions d’euros (prêt + transfert) et pas seulement des 32 millions. Soit un chèque de 6 millions d’euros.

Le PSG accuse le Betis d’avoir fait baisser le montant du transfert

La formation espagnole, accusée d’avoir voulu faire baisser le montant du transfert en mettant d’abord en place un prêt payant, n’est pas de cet avis. L’affaire va donc se régler devant la justice. Selon AS, les deux clubs ont rendez-vous mercredi prochain devant le Tribunal arbitral du sport.

L’audience, prévue en fin de journée, pourrait se tenir en visioconférence. Elle devrait en tout cas permettre d’y voir plus clair dans ce bras de fer. En attendant, Lo Celso, sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, a disputé 14 matchs cette saison, avec un but et une passe décisive à la clé (toutes compétitions confondues).