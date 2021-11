Tottenham: les mesures drastiques de Conte sur l'alimentation des joueurs, qu'il juge en surpoids

Une semaine après son arrivée, les méthodes radicales du technicien italien de Tottenham Antonio Conte se font déjà sentir auprès des joueurs. Notamment concernant l'alimentation, face à certains que le coach juge en surpoids.

"Il va apporter sa passion, son énergie et sa connaissance du football, anticipait Hugo Lloris mercredi dernier; au lendemain de la signature de son entraîneur. Nous sommes ici pour travailler et donner le meilleur chaque jour. Apporter de l'intensité dans nos séances d'entraînement. Apportez une concentration à 100 % chaque jour dans chaque séance et il nous aidera à fournir de meilleures performances dans les compétitions." Le gardien de l’équipe de France ne croyait pas si bien dire.

Antonio Conte est arrivé à Tottenham... et il a commencé à faire le ménage parmi les vieilles et mauvaises habitudes, à commencer par la nourriture. Pour la première de leur nouvel entraîneur sur le banc, les Spurs l’ont emporté de justesse (3-2) face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem. Au coup de sifflet final, Conte aurait déclaré aux joueurs, après la victoire en Europa League Conference, que même s'il était fier de la façon dont ils avaient "souffert", ils devaient être en meilleure condition physique, relate The Athletic.

Ketchup, mayo, sandwich... Conte en guerre contre l'alimentation de ses joueurs

Toujours selon The Athletic, le technicien italien a clairement indiqué que c'était la dernière fois qu'il voulait voir des joueurs en surpoids, que leur niveau actuel était inacceptable et que la mentalité de l'équipe devait changer. Pour aider ses joueurs à retrouver leurs sommets physiques, Conte a déjà révolutionné l'approche du club en matière de nutrition.

Il estime qu'une poignée de joueurs sont en surpoids et a supprimé les plats lourds et les sandwichs après l'entraînement, ainsi que le ketchup et la mayonnaise. Il a également réduit la consommation de jus de fruits et la cuisson à l'huile et au beurre, et souhaite que les joueurs mangent plus de fruits.

Outre les modifications apportées au régime de ses joueurs, Antonio Conte aurait considérablement alourdi les charges de travail, pour les hisser à des niveaux que certains joueurs n’avaient connus que sous Mauricio Pochettino. Selon des sources du club restées anonymes et citées par The Athletic, les joueurs auraient davantage tiré profit de la première semaine de Conte que des quatre mois de Nuno Espirito Santo.

Et pas seulement sur le plan de la préparation physique ou de la prévention des blessures. Car avant de s’entraîner, vendredi dernier, les joueurs ont été soumis à une séance d’analyse vidéo poussée, qui devait durer 20 minutes. Elle en aura duré 75...