Mercato : le PSG sur la piste de Bremer, défenseur du Torino

Le PSG veut renforcer son secteur défensif cet été. Selon nos informations, le club champion de France suit la piste menant à Bremer, un défenseur brésilien évoluant au Torino.

Marquinhos et Presnel Kimpembe se sont sentis un peu seuls dans l’axe de la défense du PSG cette saison. Sergio Ramos abonné à l’infirmerie, Abdou Diallo et Thilo Kehrer aussi régulièrement absents et décevants, les solutions étaient parfois rares pour Mauircio Pochettino. Densifier ce secteur semble donc faire partie des objectifs de l’été des dirigeants parisiens. D’autant que Diallo et Kehrer pourraient faire partie de l’opération dégraissage qui se profile au sein de l’effectif parisien.

Une forte concurrence en Italie

Selon nos informations, le PSG suit Bremer. La piste menant au défenseur central brésilien est concrète et menée par Leonardo depuis plusieurs semaines. Mais comme toutes les pistes suivies par les Parisiens, elle n’en est qu’à ses prémices. La concurrence venue de Serie A est assez forte sur ce dossier.

Agé de 25 ans, le Brésilien avait rejoint le Torino à l’été 2018 en provenance de l’Atlético Mineiro contre 5,8 millions d’euros. Il a disputé cette saison 33 matchs pour 3 buts et 1 passe décisive.