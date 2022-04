PSG: "Il est parti du Real par la petite porte", Guti se paie Ramos

L'ex-milieu de terrain du Real Madrid, Guti, reproche à l'ancienne gloire de la Maison blanche, Sergio Ramos, les circonstances de son départ l'été dernier pour le PSG.

L'ancien joueur du Real Madrid et consultant pour l'émission El Chiringuito, José María Gutiérrez, plus connu sous le nom de Guti, s'est exprimé sur le départ de Sergio Ramos du Real Madrid vers le Paris Saint-Germain, affirmant que l'Andalou n'avait pas su gérer la question de son renouvellement.

"Sergio Ramos sait qu'il a fait une erreur en allant trop loin dans la négociation. Il pensait que Florentino Pérez allait faire ce qu'il voulait et il ne s’est pas rendu compte que pour Florentino, le Real Madrid est au-dessus de tout".

"Une mauvaise sortie"

Selon Guti, "quand on atteint un certain âge, on renouvelle pour un an, c’est valable aussi pour Sergio Ramos, et il n'a pas compris ça". Toujours d’après Guti, Sergio Ramos le regretterait aujourd'hui, parce qu'il était une légende du Real Madrid: "Il aurait pu terminer sa carrière au club et il n'en a pas profité. Il est parti par la petite porte et c'est une mauvaise sortie pour lui."

Arrivé libre l'été dernier à Paris, Ramos, qui souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière, n'a joué que huit matches avec le PSG, le dernier dimanche, face à Marseille (victoire 2-1), où il n'est entré que pour deux minutes, mais pas un seul en Ligue des champions.

Censé apporter son vécu, son tempérament et son expérience à un vestiaire parisien traumatisé par les échecs en C1, Sergio Ramos n’y est pas parvenu. Ses débuts à Paris ont été minés par les blessures. Pas de quoi le décourager pour autant puisque l’intéressé se verrait bien rester encore deux saisons supplémentaires. Sous contrat jusqu’en 2023, Ramos a signé pour deux ans l’été dernier. "On va essayer d’en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré", a-t-il déclaré à Prime Video la semaine passée.