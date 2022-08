Mercato: le PSG sur la piste de Carlos Soler

Le PSG cherche à renforcer son secteur offensif en cette fin de mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale a ciblé Carlos Soler. Le milieu de terrain de Valence plait aux dirigeants parisiens. Mais rien n’est encore fait pour le transfert de l’international espagnol de 25 ans.

Avec le départ d’Angel Di Maria (Juventus), le transfert d’Arnaud Kalimuendo (Rennes) et la mise à l’écart de Julian Draxler, puis celle de Mauro Icardi, le secteur offensif du PSG semble un peu juste en ce début de saison, même si Pablo Sarabia est revenu de son prêt au Sporting et qu’Hugo Ekitiké a débarqué de Reims. Pour y remédier, Paris s’active afin de recruter un nouvel élément en cette fin de mercato estival.

Dans cette optique, le club de la capitale s’est lancé sur la piste de Carlos Soler. Comme révélé par la Cadena COPE, et confirmé par RMC Sport, les champions de France sont passés à l’action pour tenter d’enrôler le milieu offensif de Valence. Pour l’instant, rien n’est fait dans ce dossier. Les discussions sont encours au sujet du joueur de 25 ans, né et formé à Valence, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2017.

Un prix bien en dessous de sa valeur?

Technique et créatif, Soler évolue dans une position plutôt axiale, en meneur de jeu ou comme relayeur avancé. Depuis le début de sa carrière, il a disputé 225 matchs avec Valence, pour 36 buts et 31 passes décisives (toutes compétitions confondues). Avec notamment 11 apparitions en Ligue des champions (3 buts). Sa cote sur le marché est estimée à 50 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais selon la presse espagnole, le PSG pourrait débourser une somme nettement inférieure alors que Carlos Soler n’a plus qu’un an de contrat.

Buteur décisif lors de la première journée de Liga contre Gérone (1-0), le joueur d’1,80m a été titularisé lors des deux matchs suivants, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0) et contre l’Atlético de Madrid (0-1). Soler compte actuellement 9 sélections en équipe d’Espagne, avec laquelle il a inscrit 3 buts. Sa première cape date de septembre 2021. Depuis, Luis Enrique l’a convoqué à chaque rassemblement, en lui offrant un temps de jeu plutôt conséquent.