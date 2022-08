Ligue des champions: pas d’inquiétude à la Juve pour Rabiot et Di Maria, qui seront présents face au PSG

La Juventus Turin devrait pouvoir se déplacer sur le terrain du Paris Saint-Germain, le 6 septembre pour la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions, avec deux anciens Parisiens dans ses rangs. Un temps incertains, Adrien Rabiot et Angel Di Maria devraient être disponibles pour faire le voyage à Paris.

Première échéance européenne du Paris Saint-Germain cette saison, la réception de la Juventus Turin le 6 septembre au Parc des Princes (21 heures) se fera en bonne compagnie. Deux anciens joueurs du club, Adrien Rabiot et Angel Di Maria, seront en effet bien de la partie assure lundi la Gazzetta dello Sport, eux dont la situation médicale prêtait un temps à l’inquiétude.

Sorti sur blessure avant l’heure de jeu ce week-end lors du match contre la Roma (1-1), Rabiot ne souffrait que de crampes et a cédé sa place à Denis Zakaria par précaution. Le milieu international tricolore, 27 ans, sera du déplacement italien au Parc, où il a connu ses débuts en pro et évolué entre 2012 et 2019 (entrecoupé d’un prêt de six mois à Toulouse, en 2013).

L’accueil réservé à Di Maria devrait être meilleur que celui de Rabiot

Son accueil par les supporters du PSG, qu’il a quitté en mauvais termes à l’été 2019, sera forcément scruté de près. Di Maria lui ne devrait pas avoir de souci à se faire pour son retour dans l’enceinte parisienne. L’Argentin de 34 ans, qui s’est engagé avec la Juve libre de tout contrat cet été après la fin de son aventure avec Paris, a laissé un très bon souvenir dans le club de la capitale.

Les supporters, qui l’avaient ovationné pour sa dernière au Parc, pourront retrouver avec plaisir "Fideo", meilleur passeur de l’histoire du club (113 assists). Blessé le 15 août durant son premier match avec les Bianconeri – où il n’avait eu besoin que de 66 minutes pour s’offrir un but et une passe décisive –, Angel Di Maria sera un peu court pour la Spezia mercredi soir. Mais il devrait être disponible pour affronter la Fiorentina samedi après-midi en Serie A. Paul Pogba, toujours blessé et en pleine tempête suite à la sombre histoire de maraboutage et d’extorsion qui le lie à son frère Mathias, ne sera lui pas du voyage à Paris dans huit jours.