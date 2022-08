PSG: "Avec cette compo, quelqu’un croit vraiment que Paris va gagner la Ligue des champions ?", lance Riolo

Pour Daniel Riolo, le Paris Saint-Germain, apparu en difficulté au milieu de terrain contre Monaco (1-1), ne peut pas gagner la Ligue des champions avec deux joueurs du profil de Vitinha et Verratti dans le fameux 3-4-1-2 de Christophe Galtier.

"Avec cette compo, les cinq derrière, Vitinha-Verratti et les trois de devant, quelqu’un croit vraiment que le PSG va gagner la Ligue des champions ?" La question rhétorique de Daniel Riolo dans l’After n’appelait pas la moindre réponse, lui-même n’y croit pas. Et ce n’est pas l’arrivée attendue ce mardi du milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz qui va le faire changer d’avis. Le match nul (1-1) concédé au Parc des Princes face à Monaco dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, a montré que le PSG version Galtier traînait encore des carences dans certains secteurs de jeu.

Riolo aurait voulu "un joueur qui casse la ligne, comme Seko Fofana"

"Il n’a pas les joueurs d'impact au milieu, a souligné Daniel Riolo. Citez moi une équipe en Europe de très haut niveau qui n’a pas les milieux d’impact ? Ils n’y sont pas au PSG. Fabian Ruiz, j’aime le joueur, mais il ne va pas l'apporter, cet impact. Le problème de Verratti aujourd’hui, c’est qu’il n’apporte pas la vitesse et l’impact. Regardez le football européen, au milieu ça va beaucoup plus vite, ça rentre dedans, ça va à l’impact, lui il ne le fait pas."

Le milieu de terrain italien a toutefois été le seul au niveau en première période. Abandonné par Renato Sanches, apparu en difficulté dans le combat face à Fofana et Camara, Verratti a eu le mérite de se battre pour sortir de la densité monégasque.

"Mais c’est bien le problème, s’est emporté Daniel Riolo, toujours dans l’After. Il récupère beaucoup de ballons, il se jette, il se bat. Mais on n’attend pas ça ! Je l’attends du mec qui reste debout et qui casse la ligne comme Seko Fofana, qui pourrait traîner trois mecs sur le dos sans tomber, qui va mettre une frappe de temps en temps, et il n’y en a pas au PSG."