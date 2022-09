Voyages en avion du PSG: Genesio défend Galtier face aux politiques qui "ont une responsabilité"

L’entraîneur de Rennes Bruno Genesio est revenu sur la polémique des déplacements en avion du PSG, la jugeant "ridicule", de par l’ampleur qu’elle a pu prendre. Le technicien défend Christophe Galtier, admettant tout de même que sa plaisanterie sur les chars à voile était "de mauvais goût".

De l’ironie mal placée - une blague de mauvais goût, comme Christophe Galtier le reconnaît lui-même - a déclenché la fureur du monde politique et enflammé la toile. Les chaînes d’information ont tourné en boucle sur le sujet. La polémique du char à voile était lancée. Justifiée pour une partie de la classe politique. Un poil excessif pour d’autres, voire ridicule.

"La blague est de mauvais goût, mais je pense que ça a pris une ampleur beaucoup trop importante, a estimé l’entraîneur de Rennes Bruno Genesio en conférence de presse. Voir des ministres prendre la parole pour taper sur un entraîneur ou un joueur, alors qu’il n’y avait absolument aucune espèce de volonté de se déresponsabiliser par rapport à tout ça, je le sais, je connais très bien Christophe, j’ai trouvé ça ridicule."

"On a tous une responsabilité"

Le coach des Rouge et Noir a profité de l’occasion pour démonter l’idée selon laquelle les footballeurs seraient hors-sol et inconscients, pas du tout concernés par les enjeux climatiques comme on a pu l'entendre, adressant au passage une petite pique aux hommes et femmes politiques. "On est tous conscients de l’importance qu’on doit avoir, des gestes qu’on doit faire au quotidien, et pas seulement quand il s’agit de se déplacer. On a tous une responsabilité par rapport à ça si on veut transmettre une planète en bon état à nos enfants, nos petits-enfants. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, et si on en est là aujourd’hui, c’est peut-être aussi que nos politiques ont une responsabilité un peu plus importante qu’un entraîneur ou un joueur de football."

Le Stade Rennes effectue son entrée en lice en Ligue Europa jeudi à Larnaca (Chypre). Bruno Genesio sera privé de plusieurs joueurs, dont des titulaires en puissance puisque Arnaud Kalimuendo et Jérémy Doku, blessés ces dernières semaines, sont encore en reprise et que la recrue Amine Gouiri, expulsée lors de son dernier match avec Nice, est suspendue.