Mercato: le PSV annonce le retour de Xavi Simons au PSG cet été

Auteur d'une saison pleine au PSV Eindhoven avec 19 buts et 8 passes décisives en championnat, Xavi Simons a décidé de revenir au PSG. Le club néerlandais a officialisé la nouvelle ce dimanche via un communiqué.

C’était l'un des principaux dossiers du PSG cet été. Un an après avoir laissé partir Xavi Simons libre au PSV Eindhoven, le club de la capitale avait l’intention de lever la clause de rachat du Néerlandais pour le rapatrier. Mais le deal ne pouvait se faire qu’à la condition que l’attaquant accepte de revenir.

Via un communiqué, le club néerlandais a annoncé que l’international de 20 ans a quitté le camp d’entraînement pour signer son contrat avec le PSG. Un vrai coup dur pour le PSV qui perd son meilleur joueur. Il faut dire que l’ancien du Barça a réalisé une belle saison avec des statistiques parlantes en championnat: 19 buts et 8 passes décisives. Alors qu’il peinait à trouver sa place dans l’effectif du PSG sous la houlette de Mauricio Pochettino, le Néerlandais va revenir en France dans la peau d’un joueur plus confirmé. Le PSG tient en tout cas sa septième recrue dans ce mercato estival.

Simons a croisé Luis Enrique au Barça

Si les raisons ayant poussé Xavi Simons à revenir au PSG demeurent encore inconnues, le Néerlandais va retrouver un coach qu’il connaît bien. Nouvel entraîneur du PSG depuis quelques semaines, Luis Enrique a déjà eu l’occasion de croiser la route de son futur joueur lorsque ce dernier fréquentait la masia, le centre de formation du Barça. Mais les relations entre les deux hommes ne sont pas vraiment connues.

L’attaquant a longtemps hésité à poursuivre l’aventure dans son pays natal, ou revenir au PSG. À tel point qu’il avait demandé conseil à son sélectionneur Ronald Koeman. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, ce dernier conseillait à son poulain avec les Oranje d’aller là où il aura du temps de jeu: "C'est important qu'il joue, il a fait du bon travail en jouant pour le PSV et j'espère qu'il y restera parce qu'il joue de tout le temps." À voir quel temps de jeu aura droit Simons au PSG, d’autant que Mbappé et Neymar sont pour le moment toujours présents.