Mercato: le RB Leipzig, nouveau prétendant pour Marcus Thuram

Après les deux clubs de Milan et le PSG, le RB Leipzig est entré à son tour dans la course pour la signature de Marcus Thuram, comme indiqué ce vendredi par Sky Germany et confirmé par RMC Sport. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach, en fin de contrat, quittera son club fin juin.

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, qu'il s'apprête à quitter, Marcus Thuram est courtisé. Si le PSG et l'AC Milan se sont déjà positionnés sur le dossier, le RB Leipzig est aussi entré dans la course comme indiqué par Sky Germany et confirmé par RMC Sport.

L'international français aux 10 sélections a inscrit 16 buts cette saison avec le Borussia Mönchengladbach, pour 7 passes décisives. Son statut d'agent libre en fait une cible de choix.

Actuellement avec les Bleus

Selon le média allemand, Marcus Thuram réclamerait une prime à la signature de 10 millions d'euros dans les discussions avec le RB Leipzig, qui cherche un remplaçant à Christopher Nkunku. Ces derniers jours, le joueur de 25 ans, passé par Sochaux et Guingamp, négociait déjà avec le PSG et l'AC Milan. Un intérêt de l'Inter avait été récemment évoqué, mais la piste s'est refroidie.

Marcus Thuram se trouve actuellement avec l'équipe de France, qui joue en ce rassemblement du mois de juin deux matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Le fils de Lilian Thuram n'a pas été titularisé ce vendredi pour la rencontre face à Gibraltar.