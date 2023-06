Mercato: en négociation avec le PSG, Marcus Thuram parle aussi à l'AC Milan

Dans le viseur du PSG et scruté par l'Inter Milan comme avancé cette semaine par RMC Sport, Marcus Thuram échange également avec l'AC Milan. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, l'attaquant français négocie actuellement avec Paris.

Plutôt Paris ou Milan ? Marcus Thuram a plusieurs courtisans en ce début de mercato estival. L'attaquant français est en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach et va quitter le club allemand. Reste à connaître sa destination. RMC Sport indiquait mardi que le PSG et l'Inter Milan étaient à la lutte pour recruter le joueur de 25 ans, mais tandis que le dossier Inter patine et que le finaliste de la Ligue des champions se fait moins pressant, l'autre club milanais montre le bout de son nez.



De fait, Marcus Thuram négocie aussi avec l'AC Milan, tout en continuant les pourparlers avec le PSG. En outre, la piste menant à l'Inter est présentement moins chaude que celle conduisant à son voisin et rival, l'AC Milan. L’international français aux 10 sélections, auteur de 16 buts et 7 passes décisives en club cette saison, est une cible de choix compte tenu de son statut d'agent libre.

Victor Osimhen est toujours la cible prioritaire

Une éventuelle arrivée de Marcus Thuram à Paris ne remettrait toutefois pas en cause la quête, pour le PSG, d'un autre attaquant comme Victor Osimhen, la cible prioritaire. En revanche, le nom de Randal Kolo Muani, un temps évoqué, semble s'être éloigné après les récentes déclarations du joueur de Francfort.

"C'est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tous autres grands clubs. Ce n'est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG", estimait-il dans le Canal Football Club dimanche. "Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League ? C'est l'un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse."