Mercato: le Real a identifié un potentiel successeur à Benzema pour l'été prochain

Selon As, la direction du Real Madrid s’active en coulisse pour dénicher un avant-centre capable de prendre de la succession de Karim Benzema, dernièrement handicapé par les pépins physiques. L’attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, serait en première ligne dans le viseur du club merengue.

Le Real Madrid prépare l’avenir. Si le champion d’Europe est toujours en lice dans toutes les compétitions, ses dirigeants travaillent pour bâtir le meilleur effectif possible pour la saison 2023-2024. A ce titre, ils anticipent déjà le déclin de leur capitaine Karim Benzema. Après un exercice 2021-2022 exceptionnel couronné par la conquête du Ballon d’or, le capitaine du Real reste performant (18 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues) mais il est davantage handicapé par les blessures. Des pépins qui l’ont privé de nombreuses rencontres depuis la reprises.

A 35 ans, l’ancien Lyonnais est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Le Real s’active donc pour lui trouver un successeur dès l’été prochain rapporte As ce samedi. Si les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland revenaient en boucle il y a quelques mois, il y a très peu de chances que les deux cracks ne changent d’air à l’intersaison.

La Juve pas fermée à un départ

En interne, le jeune Uruguayen Alvaro Rodriguez (18 ans) représente l’avenir. Mais avec seulement deux apparitions en Liga et autant en Coupe du Roi, il est trop inexpérimenté pour porter sur ses épaules l’attaque du plus grand club du monde. En quête d’un buteur déjà performant, le Real a coché le nom du Serbe Dusan Vlahovic. Agé de 23 ans, l’ex-attaquant de la Fiorentina a inscrit dix buts en 23 matchs avec la Vieille Dame cette saison toute compétition. Avec la Viola, son bilan est de 49 buts en 108 matchs. Des stats conformes à ce que recherchent les dirigeants madrilènes.

Contractuellement, Vlahovic est lié à la Juve jusqu’en 2026 mais le club turinois n’est pas fermé à un départ. Le joueur a même failli rejoindre Manchester United au mercato d’hiver contre une somme dépassant les 100 millions d’euros. Son agent a mis un terme aux discussions à la dernière minute. Le Real Madrid pourrait aussi profiter de ses excellentes relations avec les dirigeants nerazzurri.