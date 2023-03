EN DIRECT - Mercato: Messi voudrait rester en Europe cet été, fin du rêve en Argentine

Encore de longues semaines et plusieurs mois avant l'ouverture du mercato estival. Pourtant les clubs préparent déjà leur recrutement. Plusieurs stars et grands noms du football mondial seront libres de tout contrat pendant l'intersaison comme Lionel Messi, N'Golo Kanté ou encore Marcus Thuram et Roberto Firmino et leur futur suscite déjà les convoitises. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur le site et l'app RMC Sport.

PSG: libre en juin, Messi ne voudrait pas (encore) retourner en Argentine Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de saison, Lionel Messi est libre de prolonger ou de signer un pré-contrat avec une autre équipe. Sans surprise, la star sud-américaine ne manque pas de prétendants comme le Barça, l'Inter Miami ou encore le club argentin des Newells Old Boys. Toutefois, malgré le rêve des supporters de l'équipe située à Rosario, Lionel Messi ne devrait pas rentrer en Argentine cet été. Selon les informations du quotidien catalan Sport, cette option est totalement exclue pour 'La Pulga'. Surtout, l'idée d'un retour en Argentine demeure prématurée à ce stade alors que Lionel Messi voudrait encore jouer dans une équipe compétitive en Europe. Et ce, malgré son affection pour le club de Rosario.



OL: Aouar en contacts avancés avec Francfort, plusieurs clubs à l’affût En fin de contrat en juin avec l’OL, Houssem Aouar ne devrait pas prolonger son bail avec son club formateur selon nos informations. Comme indiqué par Sport 1, l’international français est en contacts avancés avec Francfort. Si le club allemand est fortement intéressé par le milieu de terrain, ce dernier n’a pas encore pris sa décision, toujours selon nos informations.



D’autres clubs sont intéressés par Aouar, comme la Roma, le Betis Séville et Naples. La proposition de l’Eintracht se chiffre elle à un salaire mensuel supérieur à 200 000 euros, avec une prime à la signature à 5 millions d’euros environ. >> On vous explique tout là



Bonjour à tous, Bienvenue dans ce nouveau direct consacré au mercato. Après un mois de janvier intense, les clubs européens préparent déjà leur recrutement estival. Si certains joueurs certains joueurs en fin de contrat ont la cote, comme le Lyonnais Houssem Aouar dont l'avenir risque de s'écrire loin de la Ligue 1, d'autres ont le temps de voir venir et enflamment la toile avec certaines petites phrases à l'image de Kylian Mbappé. >> Et pour ceux qui auraient raté certaines infos, la séance de rattrapage est par ici