Real: Alvaro Rodriguez a fait pleurer son père en marquant face à l'Atlético

Plus jeune buteur lors d'un derby madrilène au 21e siècle, l'attaquant uruguayen du Real Madrid, Alvaro Rodriguez, a inscrit là sa première réalisation sous la tunique blanche et permis aux siens d'obtenir un match nul 1-1 face à l'Atlético. Son père confit avoir pleuré de joie en le voyant égaliser.

Buteur pour la première fois avec le Real Madrid ce samedi lors du derby madrilène face à l'Atlético de Madrid, permettant aux Merengues d'accrocher un match nul 1-1, Alvaro Rodriguez est devenu la nouvelle coqueluche de Carlo Ancelotti. Le jeune uruguayen de 18 ans a même fait pleurer son père sur son but.

"Je me suis mis à pleurer"

"Je me suis mis à pleurer quand il a marqué, parce que beaucoup de choses sont remontées, explique Daniel 'Coquito' Rodriguez sur les antennes de la Cope. J'ai beaucoup travaillé avec lui et aujourd'hui il réalise ses rêves."

Lui-même ancien footballeur professionnel, le père est fier de voir son fils progresser "étape par étape", même s'il s'étonne que ça aille "très rapidement" depuis quelques semaines. Après un très beau championnat sud-américain U20 cet hiver, le jeune uruguayen était revenu au Real Madrid avec un nouveau statut. Ce qui lui vaut d'entrer une première fois en Liga face à Osasuna pour trois minutes et de délivrer une passe décisive, puis de jouer 14 minutes contre l'Atlético avec ce but.

"Il a énormément travaillé pour ça"

"C'est la plus belle chose qui me soit arrivé dans la vie, il est train de réaliser tout ce qu'il voulait. Il a énormément travaillé pour ça, salue son père un peu ému au téléphone. Depuis qu'il a 5 ans, il a toujours cherché à être là où il est et aujourd'hui il récolte les fruits de son travail. Je lui ai toujours dit de croire en lui et de continuer sur ce chemin."

Son père confirme aussi qu'il a toujours été supporter du Real Madrid et raconte cette anecdote: "Quand il était petit il pleurait devant la télévision quand le Barça gagnait contre le Real. Il était vraiment mal et s'énervait, il fallait le laisser tranquille. Il devenait fou." Le jeune formé à Gérone a été conseillé par Pepe Costa, confident de Lionel Messi, dans son transfert au Real à l'été 2020 révèle son Coquito Rodriguez, qui tient aussi à remercié le rôle important jouer par Raul, l'entraineur de la réserve du Real.

"Vous ne connaissez pas encore Alvaro Rodriguez"

Après avoir été élu homme du match samedi contre l'Atlético, Carlo Ancelotti a annoncé qu'il attendant Alvaro Rodriguez en équipe première dès la saison prochaine. "Ca m'a surpris mais je sais de quoi est capable mon fils donc je suis tranquille pour la suite, a réagi son père. Mais le Real Madrid est un grand club avec de grands joueurs, et même si mon fils joue bien, je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça d'un gamin comme lui issu du centre de formation."

"Vous ne connaissez pas encore Alvaro Rodriguez, prévient son père à la fin de l'interview. C'est un joueur avec beaucoup de ballon, qui met des petits ponts, qui est très technique. Il a encore beaucoup de chose à montrer au Real."

"C'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant"

Son fils a lui aussi réagi après le match, invité à se présenter aux micros des diffuseurs avec son prix d'homme du match. "Je suis très heureux d'avoir marqué ce but avec cette équipe qui est la meilleure du monde et dans ce stade, qui est incroyable, disait tout sourire le jeune milieu de terrain. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant et il s'est enfin réalisé."

"Le rendement que j'ai, c’est grâce à mes coéquipiers qui me soutiennent toujours et la vérité est que j'ai été très bien accueilli. Je dois continuer à travailler pour réaliser de telles choses", a conclu Alvaro. Son agent lui a confié une petite anecdote sur celui qui alterne encore en Castilla et équipe première du Real: "Alvaro était content de son but, c'était spécial. Mais il l'était beaucoup moins après avoir appris le résultat du Castilla. Cela montre sa mentalité et l'attention qu'il porte à ses deux groupes de coéquipiers."