Mercato: le Real commencerait à perdre espoir pour un transfert de Mbappé cet été

Selon les informations du quotidien As, les dirigeants du Real Madrid commenceraient à se faire une raison pour le transfert potentiel cet été de Kylian Mbappé. D'autant plus après les dernières déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Le club madrilène craint de ne pas pouvoir attirer l'attaquant français lors du prochain mercato.

Les dernières déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, semblent avoir eu de l'effet en Espagne. Dans un entretien à l'Equipe ce lundi, le dirigeant du club parisien a maintenu son intention de garder Kylian Mbappé, qui dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2022. Un discours qui découragerait les dirigeants du Real Madrid.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Des rumeurs qui pourraient prendre un sérieux coup d'arrêt si le PSG parvient à prolonger son attaquant français cet été. "Tout ce que je peux dire, c’est que ça avance bien, a lancé à ce sujet Nasser Al-Khelaïfi. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, pas seulement d’être un joueur de foot mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète".

Le Real Madrid craindrait de ne pas rivaliser financièrement avec la proposition du PSG

"Je vais être clair: Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre", a même encore assuré Nasser Al-Khelaïfi à propos de Kylian Mbappé. A en croire les informations du quotidien As, les déclarations du président du PSG ont découragé ces dernières heures les dirigeants du Real Madrid, qui commenceraient à désespérer dans ce dossier.

Les dirigeants du Real Madrid craindraient surtout de ne pas pouvoir rivaliser sur l'offre financière proposée par le PSG pour Kylian Mbappé. Leur plus grand motif d'espoir, à l'image du cas Sergio Ramos au sein de leur propre club, c'est que le joueur refuse de prolonger et soit prochainement libre, ce qui faciliterait à terme les négociations, potentiellement dès janvier 2022.

Mais la "Maison Blanche" semble déjà avoir perdu l'espoir de pouvoir ramener le champion du monde 2018 à Madrid dès cet été. Un transfert semble compliqué à réaliser, d'autant plus au vu des finances du club, perturbées par le contexte sanitaire qui n'incite pas aux folies sur le mercato. Ces dernières heures en Espagne, de nombreux supporters ont même lancé avec humour sur Twitter l'opération "Free Mbappé" après les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi. Mais tout porte à croire que pour le Real Madrid, il faudra encore attendre avant de pouvoir espérer la signature du joueur.