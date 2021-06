PSG: visite médicale ce mardi pour Wijnaldum

Après avoir trouvé un accord avec le PSG, Georginio Wijnaldum va passer sa visite médicale ce mardi. En fin de contrat avec Liverpool, le Néerlandais (30 ans) va s’engager jusqu’en 2024 avec le club parisien.

C’est un sacré coup de la part du PSG. Décidé à se montrer "plus actif" sur ce mercato que lors des précédents, comme l’a affirmé le président Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien va faire signer Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais (30 ans, 75 sélections), capitaine de son équipe nationale et évidemment présent à l'Euro dans quelques jours, va passer sa visite médicale ce mardi avec la sélection néerlandaise et une délégation médicale du PSG. Un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2024, l’attend. Un accord total a été trouvé entre le PSG et Georginio Wijnaldum.

Milieu offensif de formation, il a été utilisé dans une position plus reculée chez les Reds, au cœur du jeu. Homme de base de l’équipe de Jürgen Klopp, très peu blessé, il sort d’une saison à 51 matchs, toutes compétitions confondues (3 buts), avec notamment 34 titularisations en Premier League. Le même volume que sur les exercices précédents (42 matchs en 2016-2017, 50 matchs en 2017-2018, 47 matchs en 2018-2019, 47 matchs en 2019-2020). C’est donc un joueur très fiable sur lequel va pouvoir compter Mauricio Pochettino. Et l’entraîneur du PSG le connait parfaitement.

Pochettino avait tenté de le recruter à Tottenham

Entraîneur de Tottenham de 2014 à 2019, Mauricio Pochettino a pu observer de très près les performances de Georginio Wijnaldum. Il a même tenté de le recruter aux Spurs en 2016, après la saison très prometteuse du Néerlandais avec Newcastle (38 matchs et 11 buts en Premier League). "J’ai vraiment eu une très bonne conversation avec Mauricio Pochettino, avait expliqué Georginio Wijnaldum en octobre 2018. Mais nous n’avons pas trouvé d’accord. Pas seulement moi, puisque Newcastle n’a pas non plus trouvé d’accord avec Tottenham."

Le Néerlandais avait finalement été séduit par le discours de Jürgen Klopp et Liverpool avait versé 27,5 millions d’euros aux Magpies pour se l’offrir. Avec les Reds, il a ajouté deux superbes lignes à son palmarès, la Ligue des champions 2019 et le championnat d’Angleterre 2020. Au PSG, il est destiné à devenir à coup sûr un élément incontournable au milieu de terrain. Un secteur où le club parisien a justement besoin de se muscler.