Mercato: le Real Madrid ne ferme pas la porte à Mbappé et Haaland

Lors d’une rencontre avec certains socios, mardi soir à Valdebebas, Florentino Perez aurait laissé entendre que le Real Madrid étudierait toujours la possibilité de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland dans le futur.

Sa petite annonce n’est pas passée inaperçue. Lors d’une rencontre avec certains socios, organisée mardi soir à Valdebebas, Florentino Perez a répondu à quelques questions sur l’avenir du Real Madrid. Et sur le mercato notamment. Selon certains participants, interrogés à la sortie par El Chiringuito, le président du club merengue aurait évoqué Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Avec la possibilité de les recruter dans le futur.

"On n’a parlé d’Haaland et Mbappé, il nous a dit qu’ils ne viendraient pas tout de suite, mais que le club ne leur ferme pas la porte", affirme un socio. "C’est ce qu’il (Florentino Perez) vous a dit ?", le relance le journaliste d’El Chiringuito. "Oui, oui", répond le supporter, sûr de lui. D’autres socios ont confirmé que Perez avait bien parlé de Mbappé et Haaland durant l’assemblée.

Une vague de haine contre Mbappé

Le Real Madrid a tenté de recruter l’attaquant français l’été dernier, à l'issue de son contrat, mais il a finalement prolongé avec le PSG. De quoi créer une vague de haine dans la capitale espagnole, où beaucoup prenaient pour acquis l’arrivée de Mbappé. Le nom du champion du monde 2018 a été conspué à divers reprises par les supporters de la Maison Blanche, furieux face à ce qu'ils considèrent comme une volte-face. Malgré ce rejet, Perez n’aurait donc pas abandonné l’idée de s’offrir le crack de Bondy (23 ans), qui empile les buts avec Paris depuis le début de saison (10 en 9 apparitions, toutes compétitions confondues).

Un temps annoncé dans le viseur du Real, Haaland a lui opté pour Manchester City à l’heure de quitter Dortmund. Et le buteur norvégien s’est rapidement acclimaté au sein de l’ancien club de son père, Alf-Inge Haaland. Le colosse de 22 ans a marqué 14 fois lors de ses 10 premiers matchs avec les Skyblues (toutes compétitions confondues). Alors que Karim Benzema fêtera ses 35 ans en décembre, avec sans doute un Ballon d’or en poche, le Real garderait donc un œil attentif à ses possibles successeurs.