Real: "Encore? A 38 ans?", la vidéo virale de Florentino Perez qui répond à des fans sur Cristiano Ronaldo

Dans le hall de l’hôtel du Real Madrid à Helsinki, après la Supercoupe d’Europe, Florentino Perez a été interpellé par des fans lui demandant de recruter Cristiano Ronaldo. "Encore une fois? A 38 ans?", a répondu le président madrilène.

Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid il y a quatre ans maintenant mais certains fans du club le regrettent encore. Après la victoire lors de la Supercoupe d’Europe, mercredi soir face à Francfort, certains fans madrilènes présents dans le même hôtel que la délégation du Real Madrid ont interpellé le président du club, Florentino Perez, pour lui demander de faire revenir la star portugaise.

"Président, signez 'El Bicho' (l’insecte, l’un des surnoms de Ronaldo en Espagne ndlr), Cristiano", a demandé un fan en particulier, téléphone à la main pour filmer la scène. Après un court moment d’hésitation, Florentino Perez s’est retourné pour répondre au petit groupe de supporters.

Perez se trompe sur l'âge de Ronaldo

"Qui ça? Cristiano? Encore une fois? A 38 ans?", a répliqué le président madrilène avec un petit rire, avant de continuer son chemin. Faire revenir le quintuple Ballon d’Or n’est apparemment pas à l’ordre du jour, comme confirmé par la presse espagnole, même s’il a seulement 37 ans, et non 38 comme semble le penser celui qui l’avait fait signer au Real Madrid en 2009.

Cristiano Ronaldo peut continuer à chercher un point de chute en cas de départ de Manchester United. Du côté d’Old Trafford, les deux parties semblent vouloir se séparer, mais il reste le plus difficile : trouver un club acheteur pour le Portugais, 37 ans donc, et qui n’a pas montré son meilleur visage depuis un an qu’il a rejoint les Red Devils.