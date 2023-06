Mercato: le Real ne bougera plus sur le marché des transferts cet été... mais se laisse une mini marge

Selon la presse madrilène, le Real Madrid a terminé son recrutement estival avec l'arrivée de Joselu. Une information qui devrait mettre un terme aux spéculations concernant Kylian Mbappé.

Florentino Pérez assurait ce week-end à un supporter du Real Madrid que le mercato du club était déjà clos pour la période estivale, après la signature de Joselu, et le président du Real continue cette semaine de diffuser son message dans la presse espagnole affidée au club madrilène. As fait ainsi savoir que le Real Madrid ne bougera plus sur le marché des transferts, "sauf en cas de force majeure ou d’opportunité de marché impossible à refuser".

Le Real Madrid considère que son effectif est difficile à améliorer à un prix raisonnable sans prendre le risque de remettre en cause l’équilibre financier du club, précise le quotidien sportif. Le plus gros de l’enveloppe consacrée au mercato a été utilisé pour le milieu de terrain Jude Bellingham. L’Anglais de 19 ans a été acheté pour plus de 100 millions d’euros. Il va rejoindre un secteur de jeu dans lequel la concurrence sera féroce la saison prochaine, avec Kroos, Modric, Camavinga, Valverde et Tchouameni.

Le Real Madrid ne veut pas payer pour Mbappé

Dans le secteur offensif, l’arrivée de Joselu est censée compenser le départ de Benzema, aucun autre attaquant de cette dimension n’arrivera, à moins qu’un serial buteur ne soit proposé à un bon prix, ce qui semble peu probable. Si l’on en croit le plan tel qu’il a été édicté, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Toujours selon AS, le Real Madrid table plutôt sur un transfert de l'attaquant parisien dans un an, "à condition qu’il arrive libre et qu’il exprime publiquement son désir de rejoindre le Real Madrid", ajoute le journal.

Même s’il s’en défend publiquement, Kylian Mbappé a mis le PSG, son club, au pied du mur en l'informant qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire dans son contrat pour prolonger jusqu’en 2025. Cette nouvelle donne force le PSG à envisager un départ cet été sous peine de le voir partir libre dans un an. Kylian Mbappé a depuis assuré qu’il jouerait au PSG la saison prochaine, souhaitant clore un début de feuilleton qui ressemble à un nouveau coup de pression de sa part.