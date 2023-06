Mercato: pas de Mbappé cet été? Après l'arrivée de Joselu, Perez clôt le recrutement du Real Madrid

Florentino Perez, président du Real Madrid, a assuré à un supporter que le mercato du Real Madrid était clos après la signature de Joselu, officialisée ce lundi. Pas de Mbappé cet été donc?

Kylian Mbappé (24 ans) ne signera pas au Real Madrid cet été… si l’on croit les principaux concernés sur le sujet. L’attaquant répète depuis une semaine - et l’envoi de son courrier avisant Paris qu’il ne lèverait pas l’option pour signer jusqu’en 2025 - qu’il veut jouer au PSG la saison prochaine. Une issue visiblement partagée par Florentino Perez. Le président du Real Madrid a clos le mercato estival auprès d’un supporter.

-"Quelqu’un d’autre viendra?" -"Non."

Tout en lui faisant signer une série de photographies à son effigie, le fan du Real a interrogé le dirigeant sur les plans de l’été. "C’est bouclé pour Joselu, président?", interroge le jeune homme. "Oui, il arrivera la semaine prochaine", répond Perez. "Quelqu’un d’autre viendra?", relance le supporter. "Non", assure Perez, tout en poursuivant, imperturbable, les signatures.

Le Real Madrid a officialisé ce lundi la signature de Joselu (33 ans), attaquant formé au Real sous la forme d’un prêt en provenance de l’Espanyol Barcelone. Ce qui clôt donc le recrutement des Merengues cet été après les recrutements du milieu de terrain anglais Jude Bellingham (19 ans, 103 millions d’euros), Fran Garcia (23 ans, 5 millions) et de Brahim Diaz (23 ans, retour de prêt de l’AC Milan). Mais faut-il croire Perez?

Le président est toujours un admirateur de Kylian Mbappé, dont la porte à un départ de Paris est ouverte cet été. Mais le dirigeant préférerait le récupérer libre dans un an, après l’échec de son recrutement en 2022. Mbappé, lui, assure vouloir rester dans la capitale française. "Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid, a-t-il lancé la saison dernière. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine." Ces positions peuvent aussi être interprétées comme un jeu de communication sur un dossier aussi sensible qui promet d’animer le mercato jusqu’à sa fermeture fin août.

Le recrutement de Joselu pour combler le départ de Karim Benzema peut paraître léger sur le papier. L’idée d’un recrutement de Mbappé par le Real dès cet été ne peut donc pas être totalement écartée.