Mercato: Manchester City serait convaincu que Bellingham souhaite jouer pour Guardiola

Jude Bellingham sera probablement l'une des attractions principales du prochain mercato d'été. Le milieu de terrain de 19 ans est pisté par l'Europe entière. D'après The Sun, il serait prêt à snober de nombreux courtisants pour jouer sous les ordres de Pep Guardiola.

La course s'intensifie pour convaincre Jude Bellingham, le jeune milieu de terrain de Dortmund estimé à plus de 100 millions d'euros. Enzo Fernandez et lui même seront les principales attractions du mercato ces prochaines heures voir ces prochains mois. Alors que The Sun rapportait mercredi que le Real Madrid menait la danse pour l'international anglais (22 sélections), la donne pourrait s'inverser grâce à un homme: Pep Guardiola. Le tabloïd anglais précise que le joueur est un grand fan du technicien espagnol et qu'évoluer sous ses ordres serait un rêve.

La prolongation de Pep Guardiola jusqu'en 2025 pourrait donc être un argument de poids pour faire la différence. Autre atout dans la manche des Skyblues: Erling Haaland. Le géant norvégien entretenait une excellente relation avec le jeune milieu de terrain et cela s'en ressentait sur le terrain. Leur duo faisait des étincelles dans les défenses de Bundesliga la saison dernière.

Du côté de City, Ilkay Gundogan arrive en fin de contrat et l'avenir de Bernardo Silva, déjà incertain l'été dernier, l'est toujours. Le recrutement d'un milieu de terrain pourrait donc être vu comme une nécessité par la direction.

Une grosse concurrence sur le dossier

Même s'il a des arguments, Manchester City n'est pas seul sur le dossier et les concurrents sont de taille. Le Réal Madrid, Liverpool, le PSG, Chelsea... Tous compteraient bien tenter leur chance pour enrôler le milieu de terrain le plus prometteur de sa génération, qui ne cesse d'impressioner la planète foot à chacune de ses sorties.

"Je ne suis pas la bonne personne pour demander si Jude est disponible en janvier. La fenêtre de janvier ? Nous regardons et s'il se passe quelque chose, nous verrons. D'un point de vue sportif, nous sommes toujours prêts", révélait Jurgen Klopp il y a quelques jours, ne cachant pas que le milieu de Dortmund était une piste.

Les derniers échos en Angleterre indiquent que le Réal Madrid serait toujours favori dans la course pour recruter Jude Bellingham. Une chose est sûre, le Borussia Dortmund devrait se trouver dans l'incapacité de conserver son milieu de terrain l'été prochain. Le transfert pourrait avoisiner les 150 millions d'euros, même si beaucoup de choses peuvent changer en six mois.