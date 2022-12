Mercato: Bellingham donnerait sa priorité au Real Madrid

Très courtisé en vue du prochain mercato estival, Jude Bellingham préfèrerait quitter le Borussia Dortmund pour signer au Real Madrid, selon les informations de la presse espagnole. Le milieu anglais de 19 ans tournerait ainsi le dos à la Premier League pour rejoindre la Liga.

Très en vue lors du Mondial 2022, Jude Bellingham ne manque pas de courtisans prestigieux. Mais selon les informations du journal AS, le milieu de terrain anglais a choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid plutôt qu'en Angleterre.

Auteur d'un formidable début de saison avec le Borussia Dortmund à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions, l'Anglais de 19 ans verrait d'un bon oeil un transfert au sein du club madrilène pendant le mercato estival en 2023. Surtout, il n'aurait pas en tête de découvrir la Premier League dès la prochaine saison.

Un gros chèque à venir pour Dormtund?

Ciblé notamment par le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a salué les prestations lors du Mondial au Qatar, Jude Bellingham a aussi suscité l'intérêt des principaux cadors du championnat anglais. Régulièrement annoncé du côté de Liverpool ou de Manchester City, le milieu n'aurait donc pas l'intention de retourner en Angleterre dans les prochains mois.

Arrivé au Borussia Dortmund en provenance de Birmingham (alors en Championship) en 2020, Jude Bellingham n'a toujours pas joué en Premier League. Cela ne devrait donc pas être pour tout de suite si le Rea parvient à mettre le grappin dessus. Toujours selon le quotidien espagnol, la volonté du milieu pourrait contribuer à faciliter les négociations entre le BVB et le club présidé par Florentino Perez. Toutefois, un éventuel transfert du phénomène des Three Lions se négocierait autour de 120 millions d'euros.

Bellingham en attendant Haaland

Après avoir vainement fait de Kylian Mbappé sa priorité en 2022, le Real Madrid veut Jude Bellingham pour l'été 2023. L'idée de la direction serait de l'associer pendant une saison à Luka Modric afin de favoriser son adaptation à la Liga et au football espagnol. Cela permettrait aussi d'assurer une transition plus fluide entre le Croate et son successeur désigné dans l'entrejeu des Merengue.

Mais à en croire le journal AS, Jude Bellingham constituerait aussi la nouvelle pièce d'une génération de stars dont rêve le Real. Après l'Anglais en 2023, Madrid voudrait toujours Erling Haaland en 2024. Et l'arrivée potentielle du milieu de terrain, qui a côtoyé le 'Cyborg' norvégien à Dortmund, pourrait aider à le convaincre de quitter Manchester City pour relever un nouveau défi en Espagne.