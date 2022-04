Mercato: le Real Sociedad aimerait recruter définitivement Rafinha (PSG)

Prêté par le PSG depuis janvier, Rafinha (29 ans) a séduit la Real Sociedad qui aimerait le recruter définitivement l’été prochain, selon le journal espagnol Sport.

Rafinha (29 ans) retrouve du temps de jeu et du plaisir dans le pays basque. Le milieu de terrain est prêté sans option d'achat par le PSG à la Real Sociedad depuis janvier dernier et l’aventure se passe de manière idéale. A tel point que le club de Saint-Sébastien envisagerait de recruter définitivement le joueur l’été prochain. Ce dernier n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG, où son avenir semble assez bouché.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Arrivé dans la capitale française comme une opportunité de marché en octobre 2020 après le premier confinement, Rafinha a d’abord bénéficié d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Thomas Tuchel lors de la saison 2020-2021. Mauricio Pochettino lui a maintenu sa confiance après sa prise de fonction. Mais les choses ont changé cette année. Rafinha a seulement disputé cinq rencontres avec le PSG entre août et janvier avant d’être prêté en Espagne. Où il revit.

Une offre entre 8 et 10 millions d’euros?

Rafinha a joué 14 rencontres (un but) avec la Real Sociedad et vient d’être titularisé lors des sept dernières rencontres de son équipe. Un gage de fiabilité alors que son physique fragile (notamment son genou) posait quelques interrogations à son arrivée, selon le journal Sport. "Rafinha est très bon pour la Real, il joue très bien, confie une source au journal catalan. Il a de l’essence pour jouer 65 minutes, mais il est très bon."

En cas de transfert l’été prochain, la Real Sociedad pourrait proposer entre huit et dix millions d’euros au PSG, selon le quotidien catalan. Un chiffre qui permettrait au club français de réaliser une belle plus-value puisque le joueur avait été acquis presque libre en 2020 (une indemnité de 1,5 million d’euros est évoquée) en provenance du FC Barcelone. Un club – celui où il a été formé – qu’il retrouvera jeudi dans la peau d’un titulaire de l’entrejeu de la Real Sociedad.