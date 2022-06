Mercato: le sélectionneur du Sénégal encourage Mané à signer au Bayern Munich

Aliou Cissé s’est exprimé dans la presse sénégalaise au sujet du futur de Sadio Mané, qui souhaite quitter Liverpool à un an de la fin de son contrat. Et le sélectionneur des champions d’Afrique se montre favorable à un transfert de son attaquant vedette au Bayern Munich.

L’aventure de Sadio Mané sur les bords de la Mersey touche sans doute à sa fin. Même si son contrat court jusqu’en juin 2023, l’attaquant de Liverpool souhaite changer d’air cet été. Après six ans passés à régaler Anfield, la star de 30 ans a envie d’un nouveau challenge. Le Bayern Munich espère en profiter pour le récupérer. A condition de parvenir à un accord avec les Reds, qui n’entendent pas brader l’un de leurs meilleurs éléments, auteur d’une saison 2021-2022 très séduisante (23 buts et 5 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues). D’autant que sa cote est estimée à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Les deux clubs ont entamé des discussions mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment. En attendant, le futur de Mané reste incertain. Interrogé à ce sujet, Aliou Cissé a donné son avis dans la presse sénégalaise. Et le sélectionneur des champions d’Afrique a clairement invité son leader à déménager en Bavière.

"Le club où il se sentira le mieux, c’est le Bayern"

"J’ai entendu parler de Sadio au Bayern. Pour moi c’est un club qui est de son standing, a expliqué le coach des Lions de la Téranga au journal Source A. Le Bayern c’est l’intensité, un football de pression avec un entraîneur allemand. Sadio a joué à Salzbourg en Autriche qui est un pays frontalier, et cela veut dire qu’il ne va pas en terrain inconnu. Pour moi, le club où il se sentira le mieux, c’est le Bayern."

Cissé a globalement encouragé tous les joueurs sénégalais à régler la question de leur avenir le plus rapidement possible. Afin d’être pleinement concentrés sur la saison prochaine, marquée par la Coupe du monde 2022. Les coéquipiers de Mané disputeront le match d’ouverture face aux Pays-Bas, le 21 novembre, avant de défier le Qatar (pays-hôte) et l’Équateur dans le groupe A.