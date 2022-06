Mercato: pourquoi Liverpool met le paquet et 100 millions sur Darwin Nunez

Révélation des Aigles de Benfica cette saison, l'international uruguayen Darwin Nunez est ardemment courtisé par Liverpool, un club qui l'a vu déployer ses ailes en Ligue des champions. Son arrivée chez les Reds ne semble plus être qu'une question d'heures et se fera contre un très gros chèque.

Darwin Nunez fêtera bientôt ses 23 ans, le 26 juin prochain. Peut-être dans la peau d’un joueur de Liverpool. Sadio Mané n’a pas encore quitté les Reds, mais son remplaçant est tout trouvé. Darwin Nunez a débarqué à Lisbonne en 2020 avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire de Benfica (24 millions d’euros). Ce qu’il pourrait devenir sur les bords de la Mersey si jamais les chiffres qui circulent dans la presse portugaise s'avéraient exacts. Liverpool pourrait débourser 80 millions d’euros (avec 20 millions de bonus), soit plus que la somme dépensée pour attirer Virgil van Dijk à l’époque (75 millions), le record du club en matière de transfert. Darwin Nunez passerait ainsi du club d'Almeria (en deuxième division) au gratin européen en à peine deux ans. Un sacré envol pour ce joueur formé au Peñarol.

Van Dijk et Klopp sous le charme

Après une première année mitigée au Portugal, l’attaquant international uruguayen a explosé cette saison. Au total, Nunez a signé 47 buts et 16 passes décisives en 84 matches sous le maillot rouge des Aigles, 34 buts en 41 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Il a surtout crevé l’écran en Ligue des champions, trouvant le chemin des filets contre Barcelone, le Bayern Munich, et surtout deux fois face à Liverpool, malgré l’élimination en quarts de finale de la C1. Impitoyable contre les plus grands, Darwin Nunez a achevé de séduire Jürgen Klopp, plein d’admiration après la double confrontation.

Le technicien allemand n'avait pas manqué l'occasion de saluer la performance d’un "très beau garçon et un bon joueur aussi". "Vraiment bon, vraiment bon, avait évalué Klopp, sous le charme. Je le savais avant, mais il a joué face à moi cette fois. Physiquement fort, rapide, très calme dans la finition. Vraiment bon. S'il reste en bonne santé, c'est une grande carrière qui l'attend."

Virgil Van Dijk avait également fait savoir à quel point il appréciait l’attaquant, allant jusqu’à le citer parmi les cinq adversaires les plus coriaces qu’il a affrontés, avec Sergio Agüero, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Rien que ça.

L'avenir des Reds en attaque

Mais s’il est un attaquant dont il se rapproche au niveau des caractéristiques, c’est bien de l’ancien Parisien Edinson Cavani avec lequel la filiation est plus qu’évidente. Puissant, athlétique, rapide et capable de répéter les efforts sans répit, l’international uruguayen est redoutable dans la surface de réparation du haut de son 1,87m. Du pied droit le plus souvent, mais du gauche aussi, de la tête également,quelle que soit sa position dans la surface, Nunez a démontré qu’il était capable de marquer de différentes manières. Son jeu sied parfaitement à celui de Liverpool.

Mohamed Salah, qui aura 30 ans mercredi, a déclaré qu'il resterait à Liverpool la saison prochaine. Mais l'absence de prolongation de l’Égyptien, sous contrat jusqu’en 2023, à l'instar de Roberto Firmino, ajoutée aux perspectives de départ de Sadio Mané rendent ce recrutement encore plus crucial dans le processus de renouvellement entrepris par Klopp. Avec Diogo Jota et Luis Díaz, tous deux âgés de 25 ans, Darwin Núñez représente le futur des Reds.