Mercato: le Bayern ne compte pas lâcher Lewandowski avant la fin de son contrat

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, s'est entretenu avec Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le club bavarois, pour réaffirmer au buteur polonais qu'il devait honorer son contrat qui expire en juin 2023.

Le bras de fer se poursuit entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Désireux de quitter la Bavière, le buteur polonais de 33 ans s’est récemment entretenu avec Hasan Salihamidzic sur un éventuel départ. Mais le dirigeant bosnien ne l’entend pas de cette oreille. "J'ai clairement expliqué notre position sur la situation de son contrat", a lancé l’ancien milieu du Bayern pour Bild. Pour lui, Lewandowski devra aller au bout de son contrat qui expire en juin 2023.

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a lui aussi tenu à ajouter son grain de sel: “Un contrat est un contrat. Où allons-nous si un joueur peut mettre fin à un contrat de manière anticipée ?"

Cela fait maintenant quelques semaines que Robert Lewandowski clame haut et fort ses envies d’ailleurs. "Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. (...) Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps.”

Le FC Barcelone, sérieux prétendant pour accueillir le goleador polonais, serait prêt à investir 32 millions d’euros pour acheter la dernière année de contrat de 'Lewa'. La perspective de voir son buteur maison s’en aller gratuitement la saison prochaine ne semble pas effrayer le Bayern, prêt à perdre quelques millions d’euros pour conserver le meilleur buteur de la Bundesliga.

En huit ans au Bayern, Lewandowski a remporté huit titres de champion d’Allemagne et la Ligue des champions 2020. Avec 344 buts en 373 matchs, le Polonais est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club bavarois.