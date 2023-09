Mercato: le transfert de Palhinha au Bayern a capoté dans les dernières minutes

Alors qu’il avait passé sa visite médicale avec le Bayern Munich ce vendredi à quelques minutes de la fermeture du mercato, le milieu de terrain défensif portugais Joao Palhinha n’a finalement pas obtenu le feu vert de Fulham.

Si le Bayern est un géant d’Europe, il essuie parfois quelques échecs. Notamment sur le marché des transferts. Ce vendredi, dans le money time du mercato, le club allemand pensait pourtant avoir obtenu ce qu’il cherchait avec l’arrivée du solide milieu de terrain portugais Joao Palhinha (21 sélections).

Le milieu de terrain de Fulham (28 ans) qui était la cible de Thomas Tuchel était présent à Munich où il a même passé sa visite médicale ce vendredi.

Fulham n'aurait pas trouvé son remplaçant

Un accord de principe avait été trouvé entre les deux clubs et il ne manquait donc plus que la signature du natif de Lisbonne sur son contrat pour que le deal soit bouclé. Problème, le club londonien n’a pas trouvé un remplaçant au Portugais et a donc mis son véto à son transfert au Bayern Munich, dans les toutes dernières minutes du mercato allemand (qui fermait ses portes à 18h).

Un coup dur pour les champions d’Allemagne qui devront composer sans l’international portugais dans l’entrejeu cette saison.